Во время инаугурации Зеленского произошел курьез с его удостоверением

Во время инаугурации президента Владимира Зеленского случился казус с удостоверением президента.

После того как Зеленский положил удостоверение президента на церемониальную подушку, оно упало на пол. Его сразу же подняли, однако момент попал на камеру.

Смотрите на видео 9 минут.

Новому президенту удостоверение вручила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

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Напомним: