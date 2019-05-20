Во время инаугурации Зеленского произошел курьез с его удостоверением
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Понедельник, 20 мая 2019, 12:33
Во время инаугурации президента Владимира Зеленского случился казус с удостоверением президента.
После того как Зеленский положил удостоверение президента на церемониальную подушку, оно упало на пол. Его сразу же подняли, однако момент попал на камеру.
Смотрите на видео 9 минут.
Новому президенту удостоверение вручила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.
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Напомним:
- В понедельник, 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.
- Во время своей речи он заявил, что распускает Верховную Раду.
- Во время инаугурации Петра Порошенко в 2014 году у одного из солдат почетного караула, который стоял ближе всех ко входу, выпало из рук оружие.
- Во время инаугурации Виктора Януковича в 2010 году его едва не ударило дверью, когда он заходил в помещение Верховной Рады.
Украинская правда
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