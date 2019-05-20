Трамп передал Зеленскому послание

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Понедельник, 20 мая 2019, 12:53

Министр энергетики США Рик Перри передал новому президенту Украины Владимиру Зеленскому послание от главы США Дональда Трампа относительно будущего сотрудничества.

Об этом 20 мая он сказал после инаугурации Зеленского в Верховной Раде.

"Послание от Америки довольно четкое. Президент США попросил нас его передать. США вместе с народом Украины, они с нетерпением ждут совместной работы с новым президентом, надеюсь, и с новым парламентом", - сказал Перри.

По его словам, речь Зеленского в ВР была впечатляющей и мощной, а США и в дальнейшем будут поддерживать Украину.

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Напомним:

  • В понедельник, 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.
  • Во время своей речи он заявил, что распускает Верховную Раду.
  • Во время инаугурации Петра Порошенко в 2014 году у одного из солдат почетного караула, который стоял ближе всех ко входу, выпало из рук оружие.
  • Во время инаугурации Виктора Януковича в 2010 году его едва не ударило дверью, когда он заходил в помещение Верховной Рады.

Алена Мазуренко, УП

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Темы: Зеленский Трамп президент


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