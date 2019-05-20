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Інавгурація в Раді: депутату стало зле, його забрала швидка

Понеділок, 20 травня 2019, 13:07

Народному депутату від БПП Миколі Паламарчуку стало зле, від будівлі парламенту його забрала швидка допомога.

Про це з місця події повідомив кореспондент LIGA.net.

Після інавгурації шостого президента України Володимира Зеленського, об 11:35 Паламарчука вивезли на інвалідному візку і помістили в машину швидкої допомоги.

 

Депутати, які перебували поблизу, не знають, що саме зі здоров'ям Паламарчука, проте з розмов лікарів стало зрозуміло, що у нардепа дуже сильно піднявся тиск, зазначає видання.

Нагадаємо:

  • Ім'я Паламарчука згадувалося в зв'язку зі справою Катерини Гандзюк. За даними слідства, помічник Паламарчука - Ігор Павловський нібито передавав організатору гроші за замах на активістку.
  • Сам Паламарчук цю інформацію назвав "брудною брехливої ​​маніпуляцією", проте Павловського звільнив.

"Українська правда" в Threads

Теми: Верховна Рада
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