Інавгурація в Раді: депутату стало зле, його забрала швидка
Народному депутату від БПП Миколі Паламарчуку стало зле, від будівлі парламенту його забрала швидка допомога.
Про це з місця події повідомив кореспондент LIGA.net.
Після інавгурації шостого президента України Володимира Зеленського, об 11:35 Паламарчука вивезли на інвалідному візку і помістили в машину швидкої допомоги.
Депутати, які перебували поблизу, не знають, що саме зі здоров'ям Паламарчука, проте з розмов лікарів стало зрозуміло, що у нардепа дуже сильно піднявся тиск, зазначає видання.
Нагадаємо:
- Ім'я Паламарчука згадувалося в зв'язку зі справою Катерини Гандзюк. За даними слідства, помічник Паламарчука - Ігор Павловський нібито передавав організатору гроші за замах на активістку.
- Сам Паламарчук цю інформацію назвав "брудною брехливої маніпуляцією", проте Павловського звільнив.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua