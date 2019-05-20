Інавгурація в Раді: депутату стало зле, його забрала швидка

Народному депутату від БПП Миколі Паламарчуку стало зле, від будівлі парламенту його забрала швидка допомога.

Про це з місця події повідомив кореспондент LIGA.net.

Після інавгурації шостого президента України Володимира Зеленського, об 11:35 Паламарчука вивезли на інвалідному візку і помістили в машину швидкої допомоги.

Депутати, які перебували поблизу, не знають, що саме зі здоров'ям Паламарчука, проте з розмов лікарів стало зрозуміло, що у нардепа дуже сильно піднявся тиск, зазначає видання.

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