Инаугурация в Раде: депутату стало плохо, его забрала скорая
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Понедельник, 20 мая 2019, 13:07
Народному депутату от БПП Николаю Паламарчуку стало плохо, от здания парламента его увезла скорая помощь.
Об этом с места события сообщил корреспондент LIGA.net.
После инаугурации шестого президента Украины Владимира Зеленского, в 11:35 Паламарчука вывезли на инвалидной коляске и поместили в машину скорой помощи.
Депутаты, которые находились поблизости, не знают, что именно со здоровьем Паламарчука, однако из разговоров врачей стало понятно, что у нардепа очень сильно поднялось давление, отмечает издание.
Напомним:
- Имя Паламарчука упоминалось в связи с делом Екатерины Гандзюк. По данным следствия, помощник Паламарчука - Игорь Павловский якобы передавал организатору деньги за покушение на активистку.
- Сам Паламарчук эту информацию назвал "грязной лживой манипуляцией", однако Павловского уволил.
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