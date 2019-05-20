Инаугурация в Раде: депутату стало плохо, его забрала скорая

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Понедельник, 20 мая 2019, 13:07

Народному депутату от БПП Николаю Паламарчуку стало плохо, от здания парламента его увезла скорая помощь.

Об этом с места события сообщил корреспондент LIGA.net.

После инаугурации шестого президента Украины Владимира Зеленского, в 11:35 Паламарчука вывезли на инвалидной коляске и поместили в машину скорой помощи.

 

Депутаты, которые находились поблизости, не знают, что именно со здоровьем Паламарчука, однако из разговоров врачей стало понятно, что у нардепа очень сильно поднялось давление, отмечает издание.

Напомним:

  • Имя Паламарчука упоминалось в связи с делом Екатерины Гандзюк. По данным следствия, помощник Паламарчука - Игорь Павловский якобы передавал организатору деньги за покушение на активистку.
  • Сам Паламарчук эту информацию назвал "грязной лживой манипуляцией", однако Павловского уволил.

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Темы: Верховная Рада


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