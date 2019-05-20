Инаугурация в Раде: депутату стало плохо, его забрала скорая

Народному депутату от БПП Николаю Паламарчуку стало плохо, от здания парламента его увезла скорая помощь.

Об этом с места события сообщил корреспондент LIGA.net.

После инаугурации шестого президента Украины Владимира Зеленского, в 11:35 Паламарчука вывезли на инвалидной коляске и поместили в машину скорой помощи.

Депутаты, которые находились поблизости, не знают, что именно со здоровьем Паламарчука, однако из разговоров врачей стало понятно, что у нардепа очень сильно поднялось давление, отмечает издание.

Напомним: