Справа Гандзюк: Паламарчук сподівається, що слідство доведе його непричетність

Народний депутат України з фракції БПП Микола Паламарчук запевняє, що не має жодного стосунку до справи про вбивство активістки та радника мера Херсона Катерини Гандзюк, і сподівається, що розслідування покінчить зі згадуванням його імені в контексті цієї трагедії.

Про це йдеться у прес-релізі БПП.

"Я заявляю, що я, як ніхто інший, зацікавлений в об'єктивному та якнайшвидшому розслідуванні злочину проти Катерини Гандзюк і встановленні всіх причетних до злочину. Я заявляв і заявляю, що не маю жодного стосунку ні до злочину, ні до будь-яких подій, пов'язаних із Катериною Гандзюк. Тому я впевнений, що це розслідування має стати справою честі для правоохоронців, а його завершення покладе край згадці мого імені через ці трагічні події", - зазначив народний депутат.

Він додав, що звільнив свого позаштатного помічника Ігоря Павловського, щойно дізнався зі ЗМІ про його можливу причетність до злочину проти Гандзюк.

Раніше стало відомо, що колишнього помічника народного депутата від БПП Миколи Паламарчука Ігоря Павловського арештували у справі вбивства Катерини Гандзюк.

6 листопада генеральний прокурор Юрій Луценко, виступаючи у Верхвоній Раді, заявив, що у справі Гандзюк стався витік інформації, що підірвав слідство.

Днем раніше, 5 листопада, організатори спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк?" заявили, щопосередником між виконавцями злочину та замовником був раніше судимий Ігор Павловський, що має кличку "Собака". Повідомлялось, що Павловський є офіційним помічником народного депутата від Блоку Петра Порошенка Миколи Паламарчука.

Самого Паламарчука активісти назвали "смотрящим по темах МВС у Херсонській області", але нардеп назвав це маячнею.

Вдень 4 листопада стало відомо про смерть активістки, радниці мера Херсона Катерини Гандзюк, яку облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня.

Слідство підозрює в скоєнні нападу на активістку п’ятьох колишніх учасників АТО: В'ячеслава Вишневського, Віктора Горбунова, Володимира Васяновича, Сергія Торбіна і Микиту Грабчука. Торбін у підозрі фігурує як організатор замаху. Грабчука називають безпосереднім виконавцем нападу.

Поліція заявляла, що четверо з п’яти підозрюваних у спробі вбити Гандзюк зізналися у скоєнні злочину, а Торбін не зізнається.

Провадження щодо замовників розслідує Служба безпеки України, провадження щодо виконавців, яке фактично завершила Нацполіція, 5 листопада передали у Головне слідче управління СБУ.