Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Справа Гандзюк: Паламарчук сподівається, що слідство доведе його непричетність

Понеділок, 12 листопада 2018, 18:46
Справа Гандзюк: Паламарчук сподівається, що слідство доведе його непричетність

Народний депутат України з фракції БПП Микола Паламарчук запевняє, що не має жодного стосунку до справи про вбивство активістки та радника мера Херсона Катерини Гандзюк, і сподівається, що розслідування покінчить зі згадуванням його імені в контексті цієї трагедії.

Про це йдеться у прес-релізі БПП.  

"Я заявляю, що я, як ніхто інший, зацікавлений в об'єктивному та якнайшвидшому розслідуванні злочину проти Катерини Гандзюк і встановленні всіх причетних до злочину. Я заявляв і заявляю, що не маю жодного стосунку ні до злочину, ні до будь-яких подій, пов'язаних із Катериною Гандзюк. Тому я впевнений, що це розслідування має стати справою честі для правоохоронців, а його завершення покладе край згадці мого імені через ці трагічні події", - зазначив народний депутат.

Він додав, що звільнив свого позаштатного помічника Ігоря Павловського, щойно дізнався зі ЗМІ про його можливу причетність до злочину проти Гандзюк.

Раніше стало відомо, що колишнього помічника народного депутата від БПП Миколи Паламарчука Ігоря Павловського арештували у справі вбивства Катерини Гандзюк.

6 листопада генеральний прокурор Юрій Луценко, виступаючи у Верхвоній Раді, заявив, що у справі Гандзюк стався витік інформації, що підірвав слідство.

Днем раніше, 5 листопада, організатори спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк?" заявили, щопосередником між виконавцями злочину та замовником був раніше судимий Ігор Павловський, що має кличку "Собака". Повідомлялось, що Павловський є офіційним помічником народного депутата від Блоку Петра Порошенка Миколи Паламарчука.

Самого Паламарчука активісти назвали "смотрящим по темах МВС у Херсонській області", але нардеп назвав це маячнею.

Вдень 4 листопада стало відомо про смерть активістки, радниці мера Херсона Катерини Гандзюк, яку облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня.

Слідство підозрює в скоєнні нападу на активістку п’ятьох колишніх учасників АТО: В'ячеслава Вишневського, Віктора Горбунова, Володимира Васяновича, Сергія Торбіна і Микиту Грабчука. Торбін у підозрі фігурує як організатор замаху. Грабчука називають безпосереднім виконавцем нападу.

Поліція заявляла, що четверо з п’яти підозрюваних у спробі вбити Гандзюк зізналися у скоєнні злочину, а Торбін не зізнається.

Провадження щодо замовників розслідує Служба безпеки України, провадження щодо виконавців, яке фактично завершила Нацполіція, 5 листопада передали у Головне слідче управління СБУ.

Теми: напад на Гандзюквбивство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
напад на Гандзюк
Справа Каті Гандзюк. Феномен громадянського суспільства
Суд виніс вирок організаторам вбивства Гандзюк: Мангер і Левін отримали по 10 років
Суд оголосить вирок у справі Гандзюк після 20 червня
Останні новини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горять будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
Усі новини...
Реклама: