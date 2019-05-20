"Самопоміч" хоче негайного позачергового засідання Ради

35170 переглядів
Понеділок, 20 травня 2019, 13:06

Лідер партії "Самопоміч", мер Львова Андрій Садовий вважає, що Верховна Рада має негайно зібратися на позачергове засідання.

Про це він написав у Facebook.

"Спікер парламенту Андрій Парубій зобов‘язаний сьогодні, поки депутати в Києві, скликати позачергове засідання Ради і розглянути негайно: зміну виборчого закону; зняття депутатської недоторканності; відновлення покарання за незаконне збагачення", – написав  Садовий.

"Затягування з цими рішеннями, на яких весь час наполягала "Самопоміч", а зараз взяв на озброєння новий президент, закопує залишки авторитету Ради", – додав він.

У свою чергу, народний депутат Віктор Чумак зазначив, що вимоги його групи "Хвиля" збігаються з вимогами нового президента до парламенту щодо ухвалення нового Виборчого кодексу, скасування депутатської недоторканості та повернення відповідальності за незаконне збагачення.

Нагадаємо:

  • Вранці 20 травня Володимир Зеленський склав присягу українському народу і вступив на посаду президента.
  • При цьому він заявив, що розпускає Верховну Раду 8 скликання, але нардепи ще матимуть два місяці на те, щоб працювати й виконати його вимоги: ухвалити новий Виборчий кодекс з відкритими списками, скасувати депутатську недоторканність, повернути кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, звільнити керівників низки органів.
  • За розкладом ,цього тижня, 21-24 травня, парламентарі працюють у комітетах, на 20 травня призначили пленарне засідання для урочистої інаугурації.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Верховна Рада Самопоміч Садовий Зеленський


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зеленський запросив глав фракцій на консультації щодо розпуску Ради – Березюк 20 травня 2019, 13:23
Спікер Ради завершив інавгурацію словами: "Було весело" 20 травня 2019, 13:12
Інавгурація в Раді: депутату стало зле, його забрала швидка 20 травня 2019, 13:07
Усі новини
Головні новини
Вакарчук розказав про позицію партії "Голос" стосовно Зеленського
У Зеленського опублікували його перший указ
Рада безпеки ООН відмовилась обговорювати український мовний закон на вимогу РФ
ГРОЙСМАН ПОДАЄ У ВІДСТАВКУ
Усі новини
Фотопроект

Пологи, війна, бідність: як потрібно висвітлювати

здоров'я

Що таке метаболізм і чи реально його пришвидшити для схуднення?

тест

Шваблик, тремпель, тормозок: наскільки ви знаєте українські діалектизми?