"Самопоміч" хоче негайного позачергового засідання Ради
Лідер партії "Самопоміч", мер Львова Андрій Садовий вважає, що Верховна Рада має негайно зібратися на позачергове засідання.
Про це він написав у Facebook.
"Спікер парламенту Андрій Парубій зобов‘язаний сьогодні, поки депутати в Києві, скликати позачергове засідання Ради і розглянути негайно: зміну виборчого закону; зняття депутатської недоторканності; відновлення покарання за незаконне збагачення", – написав Садовий.
"Затягування з цими рішеннями, на яких весь час наполягала "Самопоміч", а зараз взяв на озброєння новий президент, закопує залишки авторитету Ради", – додав він.
У свою чергу, народний депутат Віктор Чумак зазначив, що вимоги його групи "Хвиля" збігаються з вимогами нового президента до парламенту щодо ухвалення нового Виборчого кодексу, скасування депутатської недоторканості та повернення відповідальності за незаконне збагачення.
Нагадаємо:
- Вранці 20 травня Володимир Зеленський склав присягу українському народу і вступив на посаду президента.
- При цьому він заявив, що розпускає Верховну Раду 8 скликання, але нардепи ще матимуть два місяці на те, щоб працювати й виконати його вимоги: ухвалити новий Виборчий кодекс з відкритими списками, скасувати депутатську недоторканність, повернути кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, звільнити керівників низки органів.
- За розкладом ,цього тижня, 21-24 травня, парламентарі працюють у комітетах, на 20 травня призначили пленарне засідання для урочистої інаугурації.