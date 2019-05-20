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"Самопомич" хочет немедленного внеочередного заседания Рады

Понедельник, 20 мая 2019, 13:06

Лидер партии "Самопомич", мэр Львова Андрей Садовой считает, что Верховная Рада должна немедленно собраться на внеочередное заседание.

Об этом он написал в Facebook.

"Спикер парламента Андрей Парубий обязан сегодня, пока депутаты в Киеве, созвать внеочередное заседание Рады и рассмотреть немедленно: изменение избирательного закона, снятие депутатской неприкосновенности, восстановление наказания за незаконное обогащение", – написал Садовой.

"Затягивание с этими решениями, на которых все время настаивала "Самопомич", а сейчас взял на вооружение новый президент, закапывает остатки авторитета Рады", – добавил он.

В свою очередь, народный депутат Виктор Чумак отметил, что требования его группы "Хвыля" совпадают с требованиями нового президента к парламенту относительно принятия нового Избирательного кодекса, отмены депутатской неприкосновенности и возврата ответственности за незаконное обогащение.

Напомним:

  • Утром 20 мая Владимир Зеленский принес присягу украинскому народу и вступил в должность президента.
  • При этом он заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва, но у нардепов будет еще два месяца на то, чтобы работать и выполнить его требования: принять новый Избирательный кодекс с открытыми списками, отменить депутатскую неприкосновенность, вернуть уголовную ответственность за незаконное обогащение, уволить руководителей ряда органов.
  • По расписанию, на этой неделе, 21-24 мая, парламентарии работают в комитетах, на 20 мая назначили пленарное заседание для торжественной инаугурации.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная РадаСамопомичСадовыйЗеленский
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