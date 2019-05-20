"Самопомич" хочет немедленного внеочередного заседания Рады
Лидер партии "Самопомич", мэр Львова Андрей Садовой считает, что Верховная Рада должна немедленно собраться на внеочередное заседание.
Об этом он написал в Facebook.
"Спикер парламента Андрей Парубий обязан сегодня, пока депутаты в Киеве, созвать внеочередное заседание Рады и рассмотреть немедленно: изменение избирательного закона, снятие депутатской неприкосновенности, восстановление наказания за незаконное обогащение", – написал Садовой.
"Затягивание с этими решениями, на которых все время настаивала "Самопомич", а сейчас взял на вооружение новый президент, закапывает остатки авторитета Рады", – добавил он.
В свою очередь, народный депутат Виктор Чумак отметил, что требования его группы "Хвыля" совпадают с требованиями нового президента к парламенту относительно принятия нового Избирательного кодекса, отмены депутатской неприкосновенности и возврата ответственности за незаконное обогащение.
Напомним:
- Утром 20 мая Владимир Зеленский принес присягу украинскому народу и вступил в должность президента.
- При этом он заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва, но у нардепов будет еще два месяца на то, чтобы работать и выполнить его требования: принять новый Избирательный кодекс с открытыми списками, отменить депутатскую неприкосновенность, вернуть уголовную ответственность за незаконное обогащение, уволить руководителей ряда органов.
- По расписанию, на этой неделе, 21-24 мая, парламентарии работают в комитетах, на 20 мая назначили пленарное заседание для торжественной инаугурации.