"Самопомич" хочет немедленного внеочередного заседания Рады

Лидер партии "Самопомич", мэр Львова Андрей Садовой считает, что Верховная Рада должна немедленно собраться на внеочередное заседание.

Об этом он написал в Facebook.

"Спикер парламента Андрей Парубий обязан сегодня, пока депутаты в Киеве, созвать внеочередное заседание Рады и рассмотреть немедленно: изменение избирательного закона, снятие депутатской неприкосновенности, восстановление наказания за незаконное обогащение", – написал Садовой.

"Затягивание с этими решениями, на которых все время настаивала "Самопомич", а сейчас взял на вооружение новый президент, закапывает остатки авторитета Рады", – добавил он.

В свою очередь, народный депутат Виктор Чумак отметил, что требования его группы "Хвыля" совпадают с требованиями нового президента к парламенту относительно принятия нового Избирательного кодекса, отмены депутатской неприкосновенности и возврата ответственности за незаконное обогащение.

Напомним: