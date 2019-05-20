Зеленський прийшов на Банкову пішки

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Понеділок, 20 травня 2019, 13:54
Адміністрація президента

Глава держави Володимир Зеленський прийшов в Адміністрацію президента пішки.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди".

Його супроводжувала охорона та прихильники Зеленського.

Багато людей супроводжували президента аж до будівлі Адміністрації на вулиці Банковій.

Поліція пробувала зупинити людей на підступах до АП, але силу не застосовувала, таким чином багато хто пройшов на територію, яка раніше була закритою для пересічних громадян.

 
ельдар сарахман, уп
 
20 травня підходи до АП охороняють не нацгвардійці, а поліцейські
ельдар сарахман, уп

За даними "Інтерфакс-Україна", Зеленського супроводжували його соратники - радник з політичних питань Дмитро Разумков, ідеолог Руслан Стефанчук і юрист Андрій Богдан.

На запитання, чи ходитиме він щодня на роботу пішки, Зеленський відповів: "головне, щоб дороги не перекривали".

Нагадаємо:

  • 20 травня у Верховній Раді відбулася інавгурація шостого президента України Володимира Зеленського.
  • Під час інавгураційної промови Зеленський заявив, що розпускає парламент.
  • Після офіційної церемонії Зеленський вирушив до Маріїнського палацу для прийняття глав іноземних делегацій.

  • Раніше у команді Зеленського висловлювалися на користь перенесення Адміністрації президента з вулиці Банкової.

Українська правда

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