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У Зеленського оприлюднили свій план на день інавгурації

Неділя, 19 травня 2019, 16:49
У Зеленського оприлюднили свій план на день інавгурації

У команді новообраного президента України Володимира Зеленського оприлюднили план урочистих заходів на 20 травня з нагоди його вступу на пост глави держави. 

Відповідно до повідомлення прес-служби Зеленського, його участь в урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди складення присяги українському народові запланована з 10:00 до 11:00. 

З 11:05 до 11:20 Зеленський візьме участь у церемонії представлення командувачів видами Збройних Сил України та у церемонії підняття державного прапора України, що відбудуться у Маріїнському палаці. 

До 11:50 заплановано вітання президентом України та першою леді, Оленою Зеленською, глав іноземних делегацій у Маріїнському палаці. 

"12:00-13:30 - участь президента України у прийнятті для глав іноземних делегацій з нагоди вступу на пост президента України у Маріїнському палаці, 14:30 - орієнтовно 17:00 - двосторонні зустрічі президента України з главами іноземних делегацій в адміністрації президента", - повідомили у прес-службі Зеленського. 

Раніше в ефірі телеканалу "112 Україна" начальник Управління держохорони Валерій Гелетей заявив, що відхилення та зміни у процедурі інавгурації, запропоновані командою новообраного президента, "є, і вони суттєві". 

Гелетей зазначив, що наразі команда Зеленського не отримувала від Держохорони жодних відмов щодо будь-яких організаційних моментів  з міркувань безпеки. 

"Є певна норма, межа, які контролює Управління держохорони ...  Якщо буде стояти питання особистої безпеки, моя позиція буде принциповою. Поки що жодних питань, які б заважали знайти компроміс, немає", - додав він. 

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Нагадаємо, 

  • Верховна Рада призначила інавгурацію Володимира Зеленського на 20 травня. 
  • Сам Зеленський запрошує усіх бажаючих 20 травня зустрітися у Маріїнському парку, звідки він вирушить до Верховної Ради для складання присяги.
  • Інавгурацію відвідають глава МЗС Польщі, екс-президент ФРН, президенти Угорщини, Естонії, Литви, Латвії та Грузії, прем'єр Молдови, віце-президент Туреччини, міністр енергетики США та інші. 

Українська правда
Теми: Зеленськийінавгурація
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