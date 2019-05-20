Зеленский пришел на Банковую пешком
Понедельник, 20 мая 2019, 13:54
Глава государства Владимир Зеленский пришел в Администрацию президента пешком.
Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды"
Его сопровождала охрана и сторонники Зеленского.
Многие люди сопровождали президента до здания Администрации на улице Банковой.
Полиция пыталась остановить людей на подступах к АП, но силу не применяла, таким образом многие прошли на территорию, которая раньше была закрытой для рядовых граждан.
По данным "Интерфакс-Украина", Зеленского сопровождали его соратники – советник по политическим вопросам Дмитрий Разумков, идеолог Руслан Стефанчук и юрист Андрей Богдан.
На вопрос, будет ходить ли он каждый день на работу пешком, Зеленский ответил: "главное, чтобы дороги не перекрывали".
Напомним:
- 20 мая в Верховной Раде произошла инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского.
- Во время инаугурационной речи Зеленский заявил, что распускает парламент.
- После официальной церемонии Зеленский отправился в Мариинский дворец для принятия глав иностранных делегаций.
- Ранее в команде Зеленского высказывались в пользу переноса Администрации президента с улицы Банковой.
Украинская правда