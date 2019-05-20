Зеленский пришел на Банковую пешком

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Понедельник, 20 мая 2019, 13:54
Администрация президента

Глава государства Владимир Зеленский пришел в Администрацию президента пешком.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды"

Его сопровождала охрана и сторонники Зеленского.

Многие люди сопровождали президента до здания Администрации на улице Банковой.

Полиция пыталась остановить людей на подступах к АП, но силу не применяла, таким образом многие прошли на территорию, которая раньше была закрытой для рядовых граждан.

 
 
20 мая подходы к АП охраняют не нацгвардейцы, а полицейские

По данным "Интерфакс-Украина", Зеленского сопровождали его соратники – советник по политическим вопросам Дмитрий Разумков, идеолог Руслан Стефанчук и юрист Андрей Богдан.

Напомним:

  • 20 мая в Верховной Раде произошла инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского.
  • Во время инаугурационной речи Зеленский заявил, что распускает парламент.
  • После официальной церемонии Зеленский отправился в Мариинский дворец для принятия глав иностранных делегаций.

  • Ранее в команде Зеленского высказывались в пользу переноса Администрации президента с улицы Банковой.

Украинская правда

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