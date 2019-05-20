Зеленский пришел на Банковую пешком

Глава государства Владимир Зеленский пришел в Администрацию президента пешком.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды"

Его сопровождала охрана и сторонники Зеленского.

Многие люди сопровождали президента до здания Администрации на улице Банковой.

Полиция пыталась остановить людей на подступах к АП, но силу не применяла, таким образом многие прошли на территорию, которая раньше была закрытой для рядовых граждан.

20 мая подходы к АП охраняют не нацгвардейцы, а полицейские

По данным "Интерфакс-Украина", Зеленского сопровождали его соратники – советник по политическим вопросам Дмитрий Разумков, идеолог Руслан Стефанчук и юрист Андрей Богдан.

На вопрос, будет ходить ли он каждый день на работу пешком, Зеленский ответил: "главное, чтобы дороги не перекрывали".

Напомним:

20 мая в Верховной Раде произошла инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского.

Во время инаугурационной речи Зеленский заявил, что распускает парламент.

После официальной церемонии Зеленский отправился в Мариинский дворец для принятия глав иностранных делегаций.