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Зеленський дав обіцянку іноземним гостям

Понеділок, 20 травня 2019, 13:57
Зеленський дав обіцянку іноземним гостям

Президент Володимир Зеленський зустрівся з головами іноземних делегацій і пообіцяв, що світ пишатиметься Україною.

Про це повідомляє прес-служба президента.

"Україна в міжнародній спільноті стане надійною сестрою, якою всі пишатимуться", - сказав Зеленський під час урочистого прийому іноземних гостей.

Він подякував гостям, за те, що вони "у дуже короткий термін змогли приїхати".

"Дякую міжнародним партнерам за допомогу у проведенні чесних виборів. Разом ми довели, що Україна – демократична держава. Дякую за допомогу в боротьбі з корупцією, економічними проблемами та головне – в боротьбі з російською агресією", – зазначив президент.

Він також висловив сподівання, що кількість міжнародних партнерів України зростатиме.

Зазначається, що Зеленський завершив свою промову англійською, пообіцявши, що Україна матиме славу по всьому світу.

Нагадаємо:

  • 20 травня Володимир Зеленський склав присягу президента України і офіційно приступив до виконання обов’язків.
  • Під час урочистої промови Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду.
  • На інавгурацію Володимира Зеленського прибули президент Грузії Саломе Зурабішвілі, президент Естонії Керсті Кальюлайд, президент Латвії Раймондс Вейоніс, президент Литви Даля Грибаускайте та президент Угорщини Янош Адер.
  • Також нині в Україні перебувають віце-президент Європейської комісії Марош Шефчовіч, міністр енергетики США Рік Перрі та спецпредставник США з питань України Курт Волкер, міністр національної оборони Канади Харджит Саджан, віце-президент Турецької республіки Фуат Октай, міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович і міністр закордонних справ Молдови Тудор Уляновскі, голова Міллі Меджлісу Азербайджанської республіки Октай Асадов, голова Сенату Парламенту Чеської республіки Ярослав Кубера та низка інших поважних гостей.

  

Українська правда
Теми: Зеленський
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