Зеленський дав обіцянку іноземним гостям

Президент Володимир Зеленський зустрівся з головами іноземних делегацій і пообіцяв, що світ пишатиметься Україною.

Про це повідомляє прес-служба президента.

"Україна в міжнародній спільноті стане надійною сестрою, якою всі пишатимуться", - сказав Зеленський під час урочистого прийому іноземних гостей.

Він подякував гостям, за те, що вони "у дуже короткий термін змогли приїхати".

"Дякую міжнародним партнерам за допомогу у проведенні чесних виборів. Разом ми довели, що Україна – демократична держава. Дякую за допомогу в боротьбі з корупцією, економічними проблемами та головне – в боротьбі з російською агресією", – зазначив президент.

Він також висловив сподівання, що кількість міжнародних партнерів України зростатиме.

Зазначається, що Зеленський завершив свою промову англійською, пообіцявши, що Україна матиме славу по всьому світу.

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