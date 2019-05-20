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Зеленский дал обещание иностранным гостям

Понедельник, 20 мая 2019, 13:57
Зеленский дал обещание иностранным гостям

Президент Владимир Зеленский встретился с главами иностранных делегаций и пообещал, что мир будет гордиться Украиной.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Украина в международном сообществе станет надежной сестрой, которой все будут гордиться", - сказал Зеленский во время торжественного приема иностранных гостей.

Он поблагодарил всех гостей, за то, что они "в очень короткий срок смогли приехать".

"Благодарю международных партнеров за помощь в проведении честных выборов. Вместе мы доказали, что Украина – демократическое государство. Спасибо за помощь в борьбе с коррупцией, экономическими проблемами и главное – в борьбе с российской агрессией", - отметил президент.

Он также выразил надежду, что количество международных партнеров Украины будет расти.

Отмечается, что Зеленский завершил свою речь на английском, пообещав, что Украина будет славиться по всему миру.

Напомним:

  • 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины в Верховной Раде и официально приступил к исполнению обязанностей.
  • Во время торжественной речи Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду.
  • На инаугурацию Владимира Зеленского прибыли президент Грузии Саломе Зурабишвили, президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Латвии Раймондс Вейонис, президент Литвы Даля Грибаускайте и президент Венгрии Янош Адер.
  • Также сейчас в Украине находятся вице-президент Европейской комиссии Марош  Шефчович, министр энергетики США Рик Перри и спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, министр национальной обороны Канады Харджит Саджан, вице-президент Турецкой республики Фуат Октай, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович и министр иностранных дел Молдовы Тудор Уляновски, председатель Милли Меджлиса Азербайджанской республики Октай Асадов, председатель Сената Парламента Чешской республики Ярослав Кубера и ряд других почетных гостей.

Украинская правда

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Темы: Зеленский
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