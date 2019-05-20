Зеленский дал обещание иностранным гостям
Президент Владимир Зеленский встретился с главами иностранных делегаций и пообещал, что мир будет гордиться Украиной.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
"Украина в международном сообществе станет надежной сестрой, которой все будут гордиться", - сказал Зеленский во время торжественного приема иностранных гостей.
Он поблагодарил всех гостей, за то, что они "в очень короткий срок смогли приехать".
"Благодарю международных партнеров за помощь в проведении честных выборов. Вместе мы доказали, что Украина – демократическое государство. Спасибо за помощь в борьбе с коррупцией, экономическими проблемами и главное – в борьбе с российской агрессией", - отметил президент.
Он также выразил надежду, что количество международных партнеров Украины будет расти.
Отмечается, что Зеленский завершил свою речь на английском, пообещав, что Украина будет славиться по всему миру.
Напомним:
- 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины в Верховной Раде и официально приступил к исполнению обязанностей.
- Во время торжественной речи Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду.
- На инаугурацию Владимира Зеленского прибыли президент Грузии Саломе Зурабишвили, президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Латвии Раймондс Вейонис, президент Литвы Даля Грибаускайте и президент Венгрии Янош Адер.
- Также сейчас в Украине находятся вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович, министр энергетики США Рик Перри и спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, министр национальной обороны Канады Харджит Саджан, вице-президент Турецкой республики Фуат Октай, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович и министр иностранных дел Молдовы Тудор Уляновски, председатель Милли Меджлиса Азербайджанской республики Октай Асадов, председатель Сената Парламента Чешской республики Ярослав Кубера и ряд других почетных гостей.