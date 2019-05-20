Зеленский дал обещание иностранным гостям

Президент Владимир Зеленский встретился с главами иностранных делегаций и пообещал, что мир будет гордиться Украиной.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Украина в международном сообществе станет надежной сестрой, которой все будут гордиться", - сказал Зеленский во время торжественного приема иностранных гостей.

Он поблагодарил всех гостей, за то, что они "в очень короткий срок смогли приехать".

"Благодарю международных партнеров за помощь в проведении честных выборов. Вместе мы доказали, что Украина – демократическое государство. Спасибо за помощь в борьбе с коррупцией, экономическими проблемами и главное – в борьбе с российской агрессией", - отметил президент.

Он также выразил надежду, что количество международных партнеров Украины будет расти.

Отмечается, что Зеленский завершил свою речь на английском, пообещав, что Украина будет славиться по всему миру.

Напомним: