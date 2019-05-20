Віце-спікер Ради каже, що розгін парламенту не конституційний

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Понеділок, 20 травня 2019, 14:55

Віце-спікер парламенту Ірина Геращенко вважає не конституційним розпуск парламенту президентом Володимиром Зеленським.  

Про це на своїй сторінці у Facebook написала віце-спікер парламенту Ірина Геращенко.

Говорячи про свої враження від інавгурації вона написала "виграла - з десяток парі , що буде дочасний розпуск ВР, хоч це й не конституційно (але хто ж на це звертає увагу в епоху лайків і революційної доцільності)".

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Нагадаємо:

  • У понеділок 20 травня Володимир Зеленський склав присягу президента України і офіційно приступив до виконання обов’язків.
  • Під час своєї промови він заявив, що розпускає Верховну Раду.

Українська правда

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Теми: Верховна Рада вибори


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