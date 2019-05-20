Вице-спикер Рады говорит, что разгон парламента не конституционный
10158 просмотров
Понедельник, 20 мая 2019, 14:55
Вице-спикер парламента Ирина Геращенко считает неконституционным роспуск парламента президентом Владимиром Зеленским.
Об этом на своей странице в Facebook написала вице-спикер парламента Ирина Геращенко.
Говоря о своих впечатлениях от инаугурации она написала "выиграла – около десяти пари, что будет досрочный роспуск ВР, хоть это и не конституционно (но кто же на это обращает внимание в эпоху лайков и революционной целесообразности)".
Читайте также: Каждый из нас - президент. Главные тезисы инаугурационной речи Зеленского
Напомним:
- В понедельник, 20 мая Владимир Зеленский принесприсягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.
- Во время своей речи он заявил, что распускаетВерховную Раду.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua