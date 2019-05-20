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Вице-спикер Рады говорит, что разгон парламента не конституционный

Понедельник, 20 мая 2019, 14:55
Вице-спикер Рады говорит, что разгон парламента не конституционный

Вице-спикер парламента Ирина Геращенко считает не конституционным роспуск парламента президентом Владимиром Зеленским.

Об этом на своей странице в Facebook написала вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

Говоря о своих впечатлениях от инаугурации она написала "выиграла – около десяти пари, что будет досрочный роспуск ВР, хоть это и не конституционно (но кто же на это обращает внимание в эпоху лайков и революционной целесообразности)".

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Напомним:

  • В понедельник, 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.
  • Во время своей речи он заявил, что распускает Верховную Раду.

Украинская правда
Темы: Верховная Радавиборы
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