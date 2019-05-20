Порошенко розповів, що переїхав до прозорого офісу

Петро Порошенко розповів, що переїхав працювати до прозорого офісу.

Про це він повідомив у Facebook.

"Зустрівся з добрими друзями України – американським сенатором Рональдом Джонсоном та послом США в Євросоюзі Гордоном Сондландом", - додав він.

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