Порошенко розповів, що переїхав до прозорого офісу
Петро Порошенко розповів, що переїхав працювати до прозорого офісу.
Про це він повідомив у Facebook.
"Зустрівся з добрими друзями України – американським сенатором Рональдом Джонсоном та послом США в Євросоюзі Гордоном Сондландом", - додав він.
Нагадаємо:
- Раніше Зеленський заявляв про пропозицію перенести Адміністрацію президента "де немає пробок", зокрема за межі столиці, припустив він.
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