Порошенко розповів, що переїхав до прозорого офісу

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Понеділок, 20 травня 2019, 21:02
Прес-служба Петра Порошенка

Петро Порошенко розповів, що переїхав працювати до прозорого офісу.

Про це він повідомив у Facebook.

"Зустрівся з добрими друзями України – американським сенатором Рональдом Джонсоном та послом США в Євросоюзі Гордоном Сондландом", - додав він.

Нагадаємо:

  • Раніше Зеленський заявляв про пропозицію перенести Адміністрацію президента "де немає пробок", зокрема за межі столиці, припустив він.

Українська правда

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Теми: Порошенко


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