Порошенко рассказал, что переехал в прозрачный офис

4502 просмотра
Понедельник, 20 мая 2019, 21:02

Петр Порошенко рассказал, что переехал работать в прозрачный офис.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Встретился с добрыми друзьями Украины - американским сенатором Рональдом Джонсоном и послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом", - добавил он.

Напомним:

  • Ранее Зеленский заявлял о предложении перенести Администрацию президента "где нет пробок", в частности за пределы столицы, предположил он.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Порошенко


powered by lun.ua
Материалы по теме
Порошенко за время президентства потерял статус миллиардера — Bloomberg 20 мая 2019, 19:22
Почему проиграл Порошенко 20 мая 2019, 06:00
Порошенко присвоил ранг посла еще одному нардепу 19 мая 2019, 23:06
Все новости
Главные новости
ГРОЙСМАН ПОДАЕТ В ОТСТАВКУ
Гриценко о роспуске Рады: Ждем указа с датой голосования
В партии Вакарчука отреагировали на роспуск Рады
Суд арестовал и.о. главы Госслужбы занятости, залог 20 млн
Все новости
здоровье

Как на организм действуют лекарства против головной боли

психология

9 стратегий, которые помогут справиться с горем

исследование

Болеет кот – проверьте собственные нервы

Поиск по сайту
Архив
Весь архів