Порошенко рассказал, что переехал в прозрачный офис
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Понедельник, 20 мая 2019, 21:02
Петр Порошенко рассказал, что переехал работать в прозрачный офис.
Об этом он сообщил в Facebook.
"Встретился с добрыми друзьями Украины - американским сенатором Рональдом Джонсоном и послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом", - добавил он.
Напомним:
- Ранее Зеленский заявлял о предложении перенести Администрацию президента "где нет пробок", в частности за пределы столицы, предположил он.
Украинская правда
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