Порошенко рассказал, что переехал в прозрачный офис

Петр Порошенко рассказал, что переехал работать в прозрачный офис.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Встретился с добрыми друзьями Украины - американским сенатором Рональдом Джонсоном и послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом", - добавил он.

Напомним: