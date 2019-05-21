Huawei дозволили тимчасово відновити роботу в США

Міністерство торгівлі США дозволило компанії Huawei Technologies Co Ltd підтримувати існуючі мережі і оновлювати програмне забезпечення протягом 90 днів.

Це випливає з повідомлення Бюро промисловості та безпеки Мінторгу, пише DW.

Міністерство торгівлі США видало китайськый компанії Huawei тимчасову ліцензію, яка дозволить їй підтримувати існуючі мережі і оновлювати програмне забезпечення.

Тимчасова ліцензія діє 90 днів, її отримала не тільки Huawei, але і 68 пов'язаних з нею компаній.

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