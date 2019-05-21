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Huawei дозволили тимчасово відновити роботу в США

Вівторок, 21 травня 2019, 06:53

Міністерство торгівлі США дозволило компанії Huawei Technologies Co Ltd підтримувати існуючі мережі і оновлювати програмне забезпечення протягом 90 днів.

Це випливає з повідомлення Бюро промисловості та безпеки Мінторгу, пише DW.

Міністерство торгівлі США видало китайськый компанії Huawei тимчасову ліцензію, яка дозволить їй підтримувати існуючі мережі і оновлювати програмне забезпечення.

Тимчасова ліцензія діє 90 днів, її отримала не тільки Huawei, але і 68 пов'язаних з нею компаній.

Нагадаємо:

  • Президент США Дональд Трамп підписав указ, що забороняє американським компаніям використовувати іноземні телекомунікації, які можуть створювати ризик для країни.
  • Компанія Huawei Technologies Co Ltd була внесена список компаній, торгівля з якими забороняється.
  • Американська компанія Google Alphabet Inc частково призупинила співпрацю з Huawei. У зв'язку з цим Huawei не зможе використовувати сервіси та програми Google, в тому числі магазин додатків Google play і електронну пошту Gmail.
  • Крім Google співробітництво з Huawei призупинили ще чотири компанії - це виробники чіпів Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. і Broadcom Inc.
  • Наприкінці квітня Центральне розвідувальне управління  повідомило союзникам США про те, що китайська телекомунікаційна корпорація Huawei отримує фінансування від органів безпеки КНР.
  • За даними британського видання The Times, яке посилалося на власні джерела, Huawei отримує кошти від Народно-визвольної армії Китаю та від комісії з національної безпеки Комуністичної партії Китаю. 
  • Отриману інформацію США передали своїм партнерам із розвідувального альянсу Five Eyes, до якого входять Велика Британія, Австралія, Канада, Нова Зеландія та США.
  • США, Канада, Австралія, Велика Британія та Японія наклали значні обмеження на Huawei і ZTE через побоювання, що використання продукції Huawei зробить їхні мережі вразливими для проникнення та шпигунства ззовні. Норвегія, Польща і Німеччина також розглядають подібні кроки.
  • Техніка Huawei нібито має "чорні двері", які дають китайським спецслужбам доступ до зашифрованих даних пристроїв, хоча Пекін це заперечує.
  • У Єврокомісії переконані, що китайські компанії виробляють чіпи, які можуть бути використані "для отримання секретів".

Теми: технологіїСШАКитай
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