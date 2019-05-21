Huawei разрешили временно возобновить работу в США

Министерство торговли США позволило компании Huawei Technologies Co Ltd поддерживать существующие сети и обновлять программное обеспечение в течение 90 дней.

Это следует из уведомления Бюро промышленности и безопасности Минторга, пишет DW.

Министерство торговли США выдало китайской компании Huawei временную лицензию, которая позволит ей поддерживать существующие сети и обновлять программное обеспечение.

Временная лицензия действует 90 дней, ее получила не только Huawei, но и 68 связанных с ней компаний.

Напомним: