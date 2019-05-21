Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко зустрівся з Волкером і вручив орден

Вівторок, 21 травня 2019, 09:50

П’ятий президент України Петро Порошенко зустрівся зі спецпредставником США Куртом Волкером у день інаугурації Володимира Зеленського.

"Дякую Спеціальному представнику Сполучених Штатів Куртові Волкеру за великий внесок у зміцнення стратегічного партнерства між Україною та США", – зазначив екс-президент у Facebook.

 
Волкер зустрівся з Порошенком
Фото прес-служби Порошенка

На знак подяки Порошенко вручив Волкеру державну нагороду – Орден князя Ярослава Мудрого 5-го ступеня.

"У ході розмови ми відзначили, що виклики перед Україною нікуди не зникли, і Україна повинна продовжити прямувати курсом європейської та євроатлантичної інтеграції", – йдеться в повідомленні Порошенка.

"Вашингтон твердо стоїть на позиціях протидії триваючій агресії Росії, відновлення суверенітету і територіальної цілісності України та необхідності продовження початих нами реформ", – запевнив екс-президент.

 

Нагадаємо:

  • 20 травня на посаду президента України вступив Володимир Зеленський, який отримав 73,22% голосів виборів на виборах 21 квітня.
  • У день інаугурації Зеленський провів зустрічі з іноземними гостями.

Українська правда
Теми: ПорошенкоСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
11:17
фотоСБУ затримала хористку УПЦ МП, яка наводила російські ракети на Запоріжжя
11:10
МВФ підтримав мораторій на виплату Україною держборгу до 2027 року: коли проведуть реструктуризацію
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
10:41
Програма з Оленою Кравець на каналі "Дім" отримала з держбюджету понад 27 млн грн у 2023 році
10:39
Жителів Київщини попереджають про вибухи 13 грудня
10:33
Албанія використає ChatGPT для прискорення "євроінтеграційних" змін законодавства
10:26
Нафта здешевшала на тлі невизначеності щодо попиту
10:22
фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"
10:19
Дубінський не поспішає знайомитись із кримінальною справою: суд дав час до 29 грудня
10:17
Що важливо знати про вірусні гепатити: види, симптоми, лікування
Усі новини...
Реклама: