Порошенко зустрівся з Волкером і вручив орден
П’ятий президент України Петро Порошенко зустрівся зі спецпредставником США Куртом Волкером у день інаугурації Володимира Зеленського.
"Дякую Спеціальному представнику Сполучених Штатів Куртові Волкеру за великий внесок у зміцнення стратегічного партнерства між Україною та США", – зазначив екс-президент у Facebook.
На знак подяки Порошенко вручив Волкеру державну нагороду – Орден князя Ярослава Мудрого 5-го ступеня.
"У ході розмови ми відзначили, що виклики перед Україною нікуди не зникли, і Україна повинна продовжити прямувати курсом європейської та євроатлантичної інтеграції", – йдеться в повідомленні Порошенка.
"Вашингтон твердо стоїть на позиціях протидії триваючій агресії Росії, відновлення суверенітету і територіальної цілісності України та необхідності продовження початих нами реформ", – запевнив екс-президент.
Нагадаємо:
- 20 травня на посаду президента України вступив Володимир Зеленський, який отримав 73,22% голосів виборів на виборах 21 квітня.
- У день інаугурації Зеленський провів зустрічі з іноземними гостями.