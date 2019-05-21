Порошенко зустрівся з Волкером і вручив орден

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Вівторок, 21 травня 2019, 09:50

П’ятий президент України Петро Порошенко зустрівся зі спецпредставником США Куртом Волкером у день інаугурації Володимира Зеленського.

"Дякую Спеціальному представнику Сполучених Штатів Куртові Волкеру за великий внесок у зміцнення стратегічного партнерства між Україною та США", – зазначив екс-президент у Facebook.

 
Волкер зустрівся з Порошенком
Фото прес-служби Порошенка

На знак подяки Порошенко вручив Волкеру державну нагороду – Орден князя Ярослава Мудрого 5-го ступеня.

"У ході розмови ми відзначили, що виклики перед Україною нікуди не зникли, і Україна повинна продовжити прямувати курсом європейської та євроатлантичної інтеграції", – йдеться в повідомленні Порошенка.

"Вашингтон твердо стоїть на позиціях протидії триваючій агресії Росії, відновлення суверенітету і територіальної цілісності України та необхідності продовження початих нами реформ", – запевнив екс-президент.

 

Нагадаємо:

  • 20 травня на посаду президента України вступив Володимир Зеленський, який отримав 73,22% голосів виборів на виборах 21 квітня.
  • У день інаугурації Зеленський провів зустрічі з іноземними гостями.

Українська правда

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Теми: Порошенко США


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