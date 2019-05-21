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Порошенко встретился с Волкером и вручил орден

Вторник, 21 мая 2019, 09:50

Пятый президент Украины Петр Порошенко встретился со спецпредставителем США Куртом Волкером в день инаугурации Владимира Зеленского.

"Спасибо Специальному представителю Соединенных Штатов Курту Волкеру за большой вклад в укрепление стратегического партнерства между Украиной и США", – отметил экс-президент в Facebook.

 
Волкер встретился с Порошенко
Фото Пресс-службы Порошенко

В знак благодарности Порошенко вручил Волкеру государственную награду – Орден князя Ярослава Мудрого 5-й степени.

"В ходе беседы мы отметили, что вызовы перед Украиной никуда не исчезли, и Украина должна продолжить следовать курсу европейской и евроатлантической интеграции", – говорится в сообщении Порошенко.

"Вашингтон твердо стоит на позициях противодействия продолжающейся агрессии России, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и необходимости продолжения начатых нами реформ", – заверил экс-президент.

 

Напомним:

  • 20 мая на пост президента Украины вступил Владимир Зеленский, который получил 73,22% голосов избирателей на выборах 21 апреля.
  • В день инаугурации Зеленский провел встречи с иностранными гостями.

Украинская правда
Темы: ПорошенкоСША
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