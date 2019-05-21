Пятый президент Украины Петр Порошенко встретился со спецпредставителем США Куртом Волкером в день инаугурации Владимира Зеленского.

"Спасибо Специальному представителю Соединенных Штатов Курту Волкеру за большой вклад в укрепление стратегического партнерства между Украиной и США", – отметил экс-президент в Facebook.

Волкер встретился с Порошенко Фото Пресс-службы Порошенко

В знак благодарности Порошенко вручил Волкеру государственную награду – Орден князя Ярослава Мудрого 5-й степени.

"В ходе беседы мы отметили, что вызовы перед Украиной никуда не исчезли, и Украина должна продолжить следовать курсу европейской и евроатлантической интеграции", – говорится в сообщении Порошенко.

"Вашингтон твердо стоит на позициях противодействия продолжающейся агрессии России, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и необходимости продолжения начатых нами реформ", – заверил экс-президент.

Напомним: