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Ляшко влаштував стрім на зустрічі фракцій з Зеленським, охорона це припинила

Вівторок, 21 травня 2019, 10:43

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко влаштував в Адміністрації президента онлайн-трансляцію, де планував показати консультації парламентських фракцій з Володимиром Зеленським, але охорона змусила його вимкнути телефон.

Відповідне відео він транслював у себе у Facebook.

"Більше ніяких таємниць. Вперше буде продемонстрована таємна зустріч для людей, щоб люди почули мотивацію президента", - оголосив Ляшко, додавши, що Зеленський добряче спізнюється.

Лідер "радикалів" зазначив, що, якщо його змусять вимкнути телефон, то всі побачать, хто це зробив "у самому логові влади".

Разом з тим він підійшов до всіх представників фракцій і запитав, чи не проти вони онлайн -трансляції. Всі відповіли, що не проти, оскільки за демократію і нові тренди.

Паралельно Ляшко встигав читати коментарі під відео і відповідати на них, зокрема, якийсь Михайло написав: "Ганьба Ляшку".

"Слиш,  Міхаіл, за що ганьба?", - запитав нардеп, наголосивши, що той може не дивитися, якщо для нього це ганьба.

Згодом представників фракцій покликали в окрему кімнату і всі подалися туди, але Ляшку заступила дорогу охорона. До нього підійшов Зеленський, потиснув руку і запитав, як він ставиться до розпуску Ради.

Лідер "РПЛ" відповів, що позитивно, на що президент з посмішкою відповів: "Ось і добре".

Після цього Ляшко, тримаючи його за руку, сказав: "Пане президенте, а я можу поставити вам питання?", але Зеленський проігнорував питання, висмикнувши свою руку. За ним зачинилися двері, а нардеп залишився у коридорі.

"Оце вам і демократія", -  сказав на це політик.

"Хочу звернутися до президента Зеленського - пропустити мене на консультації і дати можливість людям почути, що відбувається за закритими дверима", - додав він.

Після безуспішних спроб переконати охоронців пропустити його, Ляшко спробував зайти з іншого ходу, але і там було зачинено.

Він почав нервувати і кричати, щоб його пустили на засідання для консультацій. Охорона спокійно відповіла, що може пройти, але має вимкнути телефон ,як це зробили всі інші.

"Ви побачили, що не хоче нова влада відкритості і прозорості", - сказав Ляшко.

"Я вимушений залишити телефон,  а ви робіть висновки, українці", - додав він і перервав трансляцію.

Нагадаємо:

  • Президент Володимир Зеленський запросив керівників фракцій Верховної Ради провести у вівторок вранці в Адміністрації президента консультації з питання розпуску парламенту.
  • 20 травня у Верховній Раді відбулася інавгурація шостого президента України Володимира Зеленського.
  • Під час інавгураційної промови Зеленський заявив, що розпускає парламент.

Яна Міланова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Ляшко ОлегЗеленський
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