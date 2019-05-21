Ляшко устроил стрим на встрече фракций с Зеленским, охрана это прекратила

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко устроил в Администрации президента онлайн-трансляцию, где планировал показать консультации парламентских фракций с Владимиром Зеленским, но охрана заставила его выключить телефон.

Соответствующее видео он транслировал в себя в Facebook.

"Больше никаких тайн. Впервые будет продемонстрирована тайная встреча для людей, чтобы люди услышали мотивацию президента", - заявил Ляшко, добавив, что Зеленский сильно опаздывает.

Лидер "радикалов" отметил, что, если его заставят выключить телефон, то все увидят, кто это сделал "в самом логове власти".

Вместе с тем он подошел ко всем представителям фракций и спросил, не против ли они онлайн-трансляции. Все ответили, что не против, поскольку за демократию и новые тренды.

Параллельно Ляшко успевал читать комментарии под видео и отвечать на них, в частности некий Михаил написал: "Позор Ляшко".

"Слыш, Михаил, за что позор?", - спросил нардеп, отметив, что тот может не смотреть, если для него это позор.

Впоследствии представителей фракций позвали в отдельную комнату и все пошли туда, но Ляшко заступила дорогу охрана. К нему подошел Зеленский, пожал руку и спросил, как он относится к роспуску Рады.

Лидер "РПЛ" ответил, что положительно, на что президент с улыбкой ответил: "Вот и хорошо".

После этого Ляшко, держа его за руку, сказал: "Господин президент, а я могу задать вам вопрос?", но Зеленский проигнорировал вопрос, видернув руку. За ним закрылась дверь, а нардеп остался в коридоре.

после чего за ним закрылась дверь, а Ляшко остался в коридоре.

"Вот вам и демократия", - сказал на это Ляшко.

"Хочу обратиться к президенту Зеленского - пропустить меня на консультации и дать возможность людям услышать, что происходит за закрытыми дверями", - добавил он.

После безуспешных попыток убедить охранников пропустить его, Ляшко попытался зайти с другого хода, но и там было закрыто.

Он начал нервничать и кричать, чтобы его пустили на заседание для консультаций. Охрана спокойно ответила, что он может пройти, но должен выключить телефон, как это сделали все остальные.

"Вы увидели, что не хочет новая власть открытости и прозрачности", - сказал Ляшко.

"Я вынужден оставить телефон, а вы делайте выводы, украинцы", - добавил он и прервал трансляцию.

Напомним