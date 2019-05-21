Вакарчук назвав головну помилку Порошенка
Головною помилкою п'ятого президента Петра Порошенка за роки каденції є незадоволений попит українців на справедливість.
Таку думку висловив співак лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук в інтерв'ю "Радіо НВ".
Вакарчук наголосив на важливості для громадян не критикувати чи любити політика за його ім’я, а оцінювати за діями.
"Я думаю, що президент Порошенко мав унікальну можливість змінити всю систему справедливості в країні. Це найбільша претензія, яку, я думаю, йому висунув виборець. Попри зрозумілі успіхи (і його особисті, і його команди), оцей запит на справедливість, на боротьбу з корупцією, на зміни на якісніше - те, що можна було відчути і порухати руками (для життя кожного українця), мені здається, цей запит людей не був виконаний", – сказав співак.
"Люди чекали простих і зрозумілих правил гри, чекали відновлення справедливості. Цього не сталося. Саме цьому український народ дав оцінку", – додав він.
Вакарчук наголосив, що Порошенко на посаді президента також здійснив речі, за які йому можна подякувати: безвізовий режим з ЄС, надання автокефалії українській церкві та реформи в армії.
Нагадаємо:
- На чергових виборах президента 2019 року, які відбулися в два тури, переміг шоумен Володмир Зеленський з результатом 73,22% голосів українців, які прийшли на дільниці. Петро Порошенко набрав 24,45%.
- У переддень інавгурації Порошенко побажав своєму наступнику успішного президентства.
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