Вакарчук назвал главную ошибку Порошенко

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Вторник, 21 мая 2019, 11:46

Главной ошибкой пятого президента Петра Порошенко за годы каденции является неудовлетворенный спрос украинцев на справедливость.

Такое мнение высказал певец лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук в интервью "Радио НВ".

Вакарчук отметил важность для граждан не критиковать или любить политика по его имени, а оценивать по действиями.

"Я думаю, что президент Порошенко имел уникальную возможность изменить всю систему справедливости в стране. Это самая большая претензия, которую, я думаю, ему выдвинул избиратель. Несмотря на понятные успехи (и его личные, и его команды), этот запрос на справедливость, на борьбу с коррупцией, изменения на более качественное - то, что можно было почувствовать и потрогать руками (для жизни каждого украинца), мне кажется, этот запрос людей не был выполнен", - сказал певец.

"Люди ждали простых и понятных правил игры, ждали восстановления справедливости. Этого не произошло. Именно поэтому украинский народ дал оценку", - добавил он.

Вакарчук отметил, что Порошенко на посту президента также осуществил вещи, за которые его можно поблагодарить: безвизовый режим с ЕС, предоставление автокефалии украинской церкви и реформы в армии.

Напомним:

  • На очередных выборах президента 2019 года, которые прошли в два тура, победил шоумен Володмир Зеленский с результатом 73,22% голосов украинцев, пришедших на участки. Петр Порошенко набрал 24,45%.
  • В канун инаугурации Порошенко пожелал своему преемнику успешного президентства.

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Темы: Порошенко Вакарчук виборы


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