Кремль відреагував на заяву Зеленського про посилення санкцій проти РФ

У Росії заявили, що заклик президента України Володимира Зеленського посилити санкції проти Росії "не відзначається новизною" і подібний до риторики попередніх 5 років.

Про це сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише російський "Інтерфакс".

"Поки новацій ми не бачимо. Це та риторика щодо санкцій проти Росії, яка не відзначається новизною", - сказав прес-секретар Путіна.

За його словами, ця риторика не зможе допомогти Україні розібратися з проблемою на Донбасі.

"США не можуть виконати перелік мінських домовленостей. Цей перелік не може також виконати Росія. Його повинен і може виконувати Київ", - заявив Пєсков.

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