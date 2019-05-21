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Кремль відреагував на заяву Зеленського про посилення санкцій проти РФ

Вівторок, 21 травня 2019, 15:54
Кремль відреагував на заяву Зеленського про посилення санкцій проти РФ

У Росії заявили, що заклик президента України Володимира Зеленського посилити санкції проти Росії "не відзначається новизною" і подібний до риторики попередніх 5 років.

Про це сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише російський "Інтерфакс".

"Поки новацій ми не бачимо. Це та риторика щодо санкцій проти Росії, яка не відзначається новизною", - сказав прес-секретар Путіна.

За його словами, ця риторика не зможе допомогти Україні розібратися з проблемою на Донбасі.

"США не можуть виконати перелік мінських домовленостей. Цей перелік не може також виконати Росія. Його повинен і може виконувати Київ", - заявив Пєсков.

Нагадаємо:

  • 20 травня Зеленський зустрівся з представниками адміністрації США і Конгресу.
  • Зеленський закликав США продовжувати посилення санкцій проти РФ.
  • З американської сторони у зустрічі взяли участь міністр енергетики США Рік Перрі, спеціальний представник США з питань України Курт Волкер і сенатор США Рон Джонсон.
  • Російський президент Володимир Путін не вітав Зеленського з перемогою на виборах та офіційним вступом на посаду.
  • Раніше у Кремлі заявили, що Путін привітає Зеленського з першими успіхами в справі врегулювання ситуації на Донбасі і нормалізації російсько-українських відносин, якщо це станеться.

"Українська правда" у Threads

Теми: УкраїнаЗеленськийРосіяСШАсанкції
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