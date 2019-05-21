Кремль відреагував на заяву Зеленського про посилення санкцій проти РФ
У Росії заявили, що заклик президента України Володимира Зеленського посилити санкції проти Росії "не відзначається новизною" і подібний до риторики попередніх 5 років.
Про це сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише російський "Інтерфакс".
"Поки новацій ми не бачимо. Це та риторика щодо санкцій проти Росії, яка не відзначається новизною", - сказав прес-секретар Путіна.
За його словами, ця риторика не зможе допомогти Україні розібратися з проблемою на Донбасі.
"США не можуть виконати перелік мінських домовленостей. Цей перелік не може також виконати Росія. Його повинен і може виконувати Київ", - заявив Пєсков.
Нагадаємо:
- 20 травня Зеленський зустрівся з представниками адміністрації США і Конгресу.
- Зеленський закликав США продовжувати посилення санкцій проти РФ.
- З американської сторони у зустрічі взяли участь міністр енергетики США Рік Перрі, спеціальний представник США з питань України Курт Волкер і сенатор США Рон Джонсон.
- Російський президент Володимир Путін не вітав Зеленського з перемогою на виборах та офіційним вступом на посаду.
- Раніше у Кремлі заявили, що Путін привітає Зеленського з першими успіхами в справі врегулювання ситуації на Донбасі і нормалізації російсько-українських відносин, якщо це станеться.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua