Кремль ответил Зеленскому на просьбу усилить санкции

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Вторник, 21 мая 2019, 15:54

В России заявили, что призыв президента Украины Владимира Зеленского усилить санкции против России "не блещет новизной" и подобный риторике предыдущих 5 лет.

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет российский "Интерфакс".

"Пока новаций мы не видим. Это та риторика относительно санкций против России, которая не блещет новизной", - сказал пресс-секретарь Путина.

По его словам, эта риторика не сможет помочь Украине разобраться с проблемой на Донбассе.

"США не могут выполнить перечень минских договоренностей. Этот перечень не может также выполнить Россия. Его должен и может выполнять Киев", - заявил Песков.

Напомним: 

  • 20 мая Зеленский встретился с представителями администрации США и Конгресса.
  • Зеленский призвал США продолжать ужесточение санкций против РФ.
  • С американской стороны во встрече приняли участие министр энергетики США Рик Перри, специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер и сенатор США Рон Джонсон.

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Темы: Росcия Зеленский Росcия


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