В России заявили, что призыв президента Украины Владимира Зеленского усилить санкции против России "не блещет новизной" и подобный риторике предыдущих 5 лет.

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет российский "Интерфакс".

"Пока новаций мы не видим. Это та риторика относительно санкций против России, которая не блещет новизной", - сказал пресс-секретарь Путина.

По его словам, эта риторика не сможет помочь Украине разобраться с проблемой на Донбассе.

"США не могут выполнить перечень минских договоренностей. Этот перечень не может также выполнить Россия. Его должен и может выполнять Киев", - заявил Песков.

Напомним: