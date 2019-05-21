Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кремль отреагировал на заявление Зеленского об усилении санкций против РФ

Вторник, 21 мая 2019, 15:54
Кремль отреагировал на заявление Зеленского об усилении санкций против РФ

В России заявили, что призыв президента Украины Владимира Зеленского усилить санкции против России "не блещет новизной" и подобный риторике предыдущих 5 лет.

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет российский "Интерфакс".

"Пока новаций мы не видим. Это та риторика относительно санкций против России, которая не блещет новизной", - сказал пресс-секретарь Путина.

По его словам, эта риторика не сможет помочь Украине разобраться с проблемой на Донбассе.

"США не могут выполнить перечень минских договоренностей. Этот перечень не может также выполнить Россия. Его должен и может выполнять Киев", - заявил Песков.

Напомним: 

  • 20 мая Зеленский встретился с представителями администрации США и Конгресса.
  • Зеленский призвал США продолжать ужесточение санкций против РФ.
  • С американской стороны во встрече приняли участие министр энергетики США Рик Перри, специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер и сенатор США Рон Джонсон.
  • Российский президент Владимир Путин не приветствовал Зеленского с победой на выборах и официальным вступлением в должность.
  • Ранее в Кремле заявили, что Путин поздравит Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования ситуации на Донбассе и нормализацией российско-украинских отношений, если это произойдет.

"Украинская правда" в Threads

Темы: УкраинаЗеленскийРосcияСШАсанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Украина
Отсутствие решения о вступлении Швеции и Украины в НАТО является угрозой его единству – Зеленский
Словакия поставит Украине 16 САУ "Зузана" и начнет совместное производство боеприпасов
В ОП объяснили, как кассетные боеприпасы повлияют на моральное состояние россиян
Последние новости
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный рейс поезда "Львов-Рахов" в пиковый день перевозок
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
Все новости...
Реклама: