Зеркаль відмовилась від посади заступника глави АП - джерела

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Середа, 22 травня 2019, 00:44

Олена Зеркаль відмовилась від посади заступника голови Адміністрації президента. Із сайту президента зник текст указу про її призначення.

Про її відмову повідомили джерела УП у команді Зеленського.

Точної причини відмови Зеркаль джерела не називають.

Олена Зеркаль начебто погоджувалась бути лише уповноваженим з питань міжнародних судів України щодо Росії, а не заступником глави Адміністрації Богдана.

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Нагадаємо:

  • 21 травня президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Олену Зеркаль заступником глави Адміністрації президента України.
  • Повідомлялось, що в АП вона куруватиме зовнішньополітичний напрямок.

Українська правда

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Теми: Зеленський Адміністрація президента


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