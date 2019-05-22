Зеркаль отказалась от должности заместителя главы АП - источники

7754 просмотра
Среда, 22 мая 2019, 00:44

Елена Зеркаль отказалась от должности заместителя главы Администрации президента. С сайта президента исчез текст указа о его назначении.

О ее отказе сообщили источники УП в команде Зеленского.

Точной причины отказа Зеркаль источники не называют.

Елена Зеркаль вроде бы соглашалась быть только уполномоченной по вопросам международных судов Украины в отношении России, а не заместителем главы Администрации Богдана.

Читайте также: Зе! Банковая. Кого Зеленский назначил в Администрацию президента

Напомним:

  • 21 мая президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Елену Зеркаль заместителем главы Администрации президента Украины.
  • Сообщалось, что в АП она будет курировать внешнеполитическое направление.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Зеленский Администрация президента


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зе! Банковая. Кого Зеленский назначил в Администрацию президента 22 мая 2019, 00:10
Коломойский говорит, что с Зеленским не виделся, но поздравил его по SMS 21 мая 2019, 23:18
Богдан предположил вынесение на референдум решения о мирных соглашениях с РФ 21 мая 2019, 22:59
Все новости
Главные новости
Коломойский говорит, что с Зеленским не виделся, но поздравил его по SMS
Богдан предположил вынесение на референдум решения о мирных соглашениях с РФ
Юрист Коломойского стал главой Администрации президента Зеленского
Парубий созывает внеочередное заседание Рады
Все новости
исследование

Лишний вес снижает риски смерти

еда

Почему грибы полезны

Design

Купить удобный бюстгальтер: как выбрать себе идеальное бра

Поиск по сайту
Архив
Весь архів