Зеркаль отказалась от должности заместителя главы АП - источники

Елена Зеркаль отказалась от должности заместителя главы Администрации президента. С сайта президента исчез текст указа о его назначении.

О ее отказе сообщили источники УП в команде Зеленского.

Точной причины отказа Зеркаль источники не называют.

Елена Зеркаль вроде бы соглашалась быть только уполномоченной по вопросам международных судов Украины в отношении России, а не заместителем главы Администрации Богдана.

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Напомним: