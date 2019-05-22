США вводять санкції проти російського заводу, який виробляє ракети для С-300 і С-400

Сполучені Штати вводять санкції проти двох російських військових підприємств і військового навчального центру. Під санкції, зокрема, потрапить московський машинобудівний завод "Авангард" - єдиний виробник ракет для зенітно-ракетних комплексів С-300 і С-400.

Про це повідомляє Держдеп США.

До санкційного списку також внесли навчальний центр зенітних ракетних військ в Гатчині та Тульське конструкторське бюро приладобудування.

"Санкції застосовуються через порушення законодавства про нерозповсюдження зброї масового знищення, крилатих або балістичних ракет та компонентів і технологій для їх виробництва щодо Ірану, КНДР і Сирії", - йдеться у заяві.

Нагадаємо: