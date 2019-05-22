США вводят санкции против российского завода, который производит ракеты для С-300 и С-400
Соединенные Штаты вводят санкции против 2 российских военных предприятий и военного учебного центра. Под санкции, в частности, попадет московский машиностроительный завод "Авангард" - единственный производитель ракет для зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400.
Об этом сообщает Госдеп США.
В санкционный список также внесли учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине и Тульское конструкторское бюро приборостроения.
"Санкции применяются за нарушения законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения, крылатых или баллистических ракет и компонентов, а также технологий для их производства в отношении Ирана, КНДР и Сирии", - говорится в заявлении.
Напомним:
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что покупка Анкарой в РФ оборонных систем С-400 - "решенный вопрос", и добавил, что его страна планирует совместно с Россией разрабатывать систему противовоздушной обороны С-500.
- Намерение Турции приобрести российскую систему ПВО С-400 привел к росту напряжения внутри НАТО.
- США и другие партнеры Анкары по военному блоку опасаются, что в случае использования страной российского ЗРК в руки Кремля может попасть закрытая информация о военных самолетах F-35, которые производятся для НАТО.
- Ранее в Сенате США предупредили Турцию о санкциях, если она получит российские С-400.
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