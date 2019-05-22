США вводят санкции против российского завода, который производит ракеты для С-300 и С-400

Соединенные Штаты вводят санкции против 2 российских военных предприятий и военного учебного центра. Под санкции, в частности, попадет московский машиностроительный завод "Авангард" - единственный производитель ракет для зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400.

Об этом сообщает Госдеп США.

В санкционный список также внесли учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине и Тульское конструкторское бюро приборостроения.

"Санкции применяются за нарушения законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения, крылатых или баллистических ракет и компонентов, а также технологий для их производства в отношении Ирана, КНДР и Сирии", - говорится в заявлении.

Напомним: