Ляшко каже, що в урядовому кварталі буде їздити лише на велосипеді
Середа, 22 травня 2019, 12:05
Очільник "Радикальної партії" Олег Ляшко заявив, що в урядовому кварталі буде пересуватися виключно на велосипеді.
Про це він заявив 22 травня в кулуарах Верховної Ради.
"Щодо веліка. Вчора велосипед, на якому я приїжджав до Адміністрації президента, був орендований. Із сьогоднішнього дня, я купив велосипед українського виробництва…і я прийняв для себе рішення в урядовому кварталі їздити виключно на велосипеді", - сказав Ляшко.
"Я зараз приїхав до парламенту, щойно в мене були зустрічі, куди я їздив на велосипеді. Це вже моє рішення, яке я не зміню", - додав він.
За його словами, він купив велотранспорт виробництва Київського велосипедного заводу за 3 тисячі гривень.
Нагадаємо:
- 21 травня в Адміністрацію президента на зустріч голів фракцій з президентом Ляшко також приїхав на велосипеді. Ляшко влаштував шоу в АП, зокрема, він ввімкнув онлайн-трансляцію, де планував показати консультації парламентських фракцій з Володимиром Зеленським, але охорона змусила його вимкнути телефон.
- Образ чиновника на велосипеді українські політики почали використовувати після інавгурації Володимира Зеленського.
- Зеленський грав головну роль у серіалі "Слуга народу", де в ролі вчителя-президента, який їздив на роботу на велосипеді.
Альона Мазуренко, УП