Ляшко каже, що в урядовому кварталі буде їздити лише на велосипеді

Очільник "Радикальної партії" Олег Ляшко заявив, що в урядовому кварталі буде пересуватися виключно на велосипеді.

Про це він заявив 22 травня в кулуарах Верховної Ради.

"Щодо веліка. Вчора велосипед, на якому я приїжджав до Адміністрації президента, був орендований. Із сьогоднішнього дня, я купив велосипед українського виробництва…і я прийняв для себе рішення в урядовому кварталі їздити виключно на велосипеді", - сказав Ляшко.

"Я зараз приїхав до парламенту, щойно в мене були зустрічі, куди я їздив на велосипеді. Це вже моє рішення, яке я не зміню", - додав він.

За його словами, він купив велотранспорт виробництва Київського велосипедного заводу за 3 тисячі гривень.

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