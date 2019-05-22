Ляшко каже, що в урядовому кварталі буде їздити лише на велосипеді

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Середа, 22 травня 2019, 12:05

Очільник "Радикальної партії" Олег Ляшко заявив, що в урядовому кварталі буде пересуватися виключно на велосипеді.

Про це він заявив 22 травня в кулуарах Верховної Ради.

"Щодо веліка. Вчора велосипед, на якому я приїжджав до Адміністрації президента, був орендований. Із сьогоднішнього дня, я купив велосипед українського виробництва…і я прийняв для себе рішення в урядовому кварталі їздити виключно на велосипеді", - сказав Ляшко.

"Я зараз приїхав до парламенту, щойно в мене були зустрічі, куди я їздив на велосипеді. Це вже моє рішення, яке я не зміню", - додав він.

За його словами, він купив велотранспорт виробництва Київського велосипедного заводу за 3 тисячі гривень.

Нагадаємо:

  • 21 травня в Адміністрацію президента на зустріч голів фракцій з президентом Ляшко також приїхав на велосипеді. Ляшко влаштував шоу в АП, зокрема, він ввімкнув онлайн-трансляцію, де планував показати консультації парламентських фракцій з Володимиром Зеленським, але охорона змусила його вимкнути телефон.
  • Образ чиновника на велосипеді українські політики почали використовувати після інавгурації Володимира Зеленського.
  • Зеленський грав головну роль у серіалі "Слуга народу", де в ролі вчителя-президента, який  їздив на роботу на велосипеді.  

Альона Мазуренко, УП

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Теми: Ляшко Верховна Рада Зеленський


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