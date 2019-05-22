Ляшко говорит, что в правительственном квартале будет ездить только на велосипеде

Глава "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что в правительственном квартале будет передвигаться исключительно на велосипеде.

Об этом он заявил 22 мая в кулуарах Верховной Рады.

"О велике. Вчера велосипед, на котором я приезжал в Администрации президента, был арендован. С сегодняшнего дня, я купил велосипед украинского производства ... и я принял для себя решение в правительственном квартале ездить исключительно на велосипеде", - сказал Ляшко.

"Я сейчас приехал в парламент, только что у меня были встречи, куда я ездил на велосипеде. Это уже мое решение, которое я не изменю", - добавил он.

По его словам, он купил велотранспорт производства Киевского велосипедного завода за 3000 гривен.

Напомним: