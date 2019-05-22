Ляшко говорит, что в правительственном квартале будет ездить только на велосипеде
Глава "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что в правительственном квартале будет передвигаться исключительно на велосипеде.
Об этом он заявил 22 мая в кулуарах Верховной Рады.
"О велике. Вчера велосипед, на котором я приезжал в Администрации президента, был арендован. С сегодняшнего дня, я купил велосипед украинского производства ... и я принял для себя решение в правительственном квартале ездить исключительно на велосипеде", - сказал Ляшко.
"Я сейчас приехал в парламент, только что у меня были встречи, куда я ездил на велосипеде. Это уже мое решение, которое я не изменю", - добавил он.
По его словам, он купил велотранспорт производства Киевского велосипедного завода за 3000 гривен.
Напомним:
- 21 мая в Администрацию президента на встречу глав фракций с президентом Ляшко также приехал на велосипеде. Ляшко устроил шоу в АП, в частности, он включил онлайн-трансляцию, где планировал показать консультации парламентских фракций с Владимиром Зеленским, но охрана заставила его выключить телефон.
- Образ чиновника на велосипеде украинские политики начали использовать после инаугурации Владимира Зеленского.
- Зеленский играл главную роль в сериале "Слуга народа", где в роле учителя-президента, ездил на работу на велосипеде.
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