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БПП очолює антирейтинг партій – опитування

Середа, 22 травня 2019, 13:06

Антирейтинг партій Верховної ради очолює "Блок Петра Порошенка "Солідарність".

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

Зазначається, що  за неї за жодних обставин не проголосували б 51,9% респондентів, які мають намір голосувати.

 
інфографіка Групи "Рейтинг"

Крім того повідомляється, що 58% опитаних українців заявили, що на парламентських виборах будуть шукати альтернативу серед нових партій, з іншого боку 26% – готові проголосувати за парламентські політичні сили.

За даними соціологів, запит на "традиційні партії" відносно вищий серед прихильників сил, які зараз представлені у Верховній Раді.

Вони додають, що разом з тим від 24 до 40% готові віддати свої голоси "новим" політичним проектам.

Повідомляється, що підтримка соціально-економічних ініціатив партії – головний мотив вибору політичної сили серед респондентів (59%).

Виходячи передусім з симпатій до лідера голосують 14%, ідеологічних засад – 10%. Також в результатах опитування вказується, що більше 70% респондентів підтримують ідею розпуску парламенту і проведення дострокових виборів Верховної ради.

Повідомляється, що опитування було проведено з 16 по 21 травня серед населення віком від 18 років і старше, які були опитані методом особистого інтерв'ю.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом населення. Вибіркова сукупність - 2 тисячі респондентів. Похибка становить не більше 2,2%.

Українська правда

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Теми: БППсоціологіяопитування
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