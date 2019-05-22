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БПП возглавляет антирейтинг партий – опрос

Среда, 22 мая 2019, 13:06

Антирейтинг партий Верховной Рады возглавляет "Блок Петра Порошенко" Солидарность".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Отмечается, что за нее ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы 51,9% респондентов, которые намерены голосовать.

 
инфографика Группы "Рейтинг"

Кроме того сообщается, что 58% опрошенных украинцев заявили, что на парламентских выборах будут искать альтернативу среди новых партий, с другой стороны 26% - готовы проголосовать за парламентские политические силы.

По данным социологов, запрос на "традиционные партии" относительно выше среди сторонников сил, которые сейчас представлены в Верховной Раде.

Они добавляют, что вместе с тем от 24 до 40% готовы отдать свои голоса "новым" политическим проектам.

Сообщается, что поддержка социально-экономических инициатив партии - главный мотив выбора политической силы среди респондентов (59%).

Исходя прежде всего из симпатий к лидеру голосуют 14%, идеологических основ - 10%. Также в результатах опроса указывается, что более 70% респондентов поддерживают идею роспуска парламента и проведения досрочных выборов Верховной Рады.

Сообщается, что опрос был проведен с 16 по 21 мая среди населения в возрасте от 18 лет и старше, которые были опрошены методом личного интервью.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу населения. Выборочная совокупность - 2000 респондентов. Погрешность составляет не более 2,2%.

Украинская правда

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Темы: БППсоциологияопрос
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