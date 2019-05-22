БПП возглавляет антирейтинг партий – опрос

Антирейтинг партий Верховной Рады возглавляет "Блок Петра Порошенко" Солидарность".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Отмечается, что за нее ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы 51,9% респондентов, которые намерены голосовать.

инфографика Группы "Рейтинг"

Кроме того сообщается, что 58% опрошенных украинцев заявили, что на парламентских выборах будут искать альтернативу среди новых партий, с другой стороны 26% - готовы проголосовать за парламентские политические силы.

По данным социологов, запрос на "традиционные партии" относительно выше среди сторонников сил, которые сейчас представлены в Верховной Раде.

Они добавляют, что вместе с тем от 24 до 40% готовы отдать свои голоса "новым" политическим проектам.

Сообщается, что поддержка социально-экономических инициатив партии - главный мотив выбора политической силы среди респондентов (59%).

Исходя прежде всего из симпатий к лидеру голосуют 14%, идеологических основ - 10%. Также в результатах опроса указывается, что более 70% респондентов поддерживают идею роспуска парламента и проведения досрочных выборов Верховной Рады.

Сообщается, что опрос был проведен с 16 по 21 мая среди населения в возрасте от 18 лет и старше, которые были опрошены методом личного интервью.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу населения. Выборочная совокупность - 2000 респондентов. Погрешность составляет не более 2,2%.