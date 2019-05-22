Ляшко розповів про "злий погляд" Зеленського

Очільник "Радикальної партій" Олег Ляшко розповів про "злий погляду" на нього президента Володимира Зеленського в день інавгурації 20 травня.

Про це Ляшко заявив 22 травня з трибуни Верховної Ради.

"Я хочу сказати українцям фразу, яку я сказав Зеленському, коли він йшов після інавгурації, і вся країна, весь світ це побачив. Його реакцію і його злий погляд на мене. Знаєте чому? Тому що я йому сказав: Володимире, погано почав, – погано кінчиш!", - розповів Ляшко.

ФОТО: УНІАН

Також він назвав кадрові рішення Зеленського та перші законотворчі ініціативи "узурпацією влади".

До того Ляшко порівняв дії Зеленського з першими діями президента-втікача Віктора Януковича.

Крім того Ляшко заявив, що його партія буде брати участь у виборах до парламенту, які, за указом Зеленського, мають відбутися 21 липня.

ФОТО: УНІАН

Фото Зеленського і Ляшка спричинило бурхливу реакцію в соцмережах.

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