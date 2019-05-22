Ляшко розповів про "злий погляд" Зеленського

21158 переглядів
Середа, 22 травня 2019, 13:53

Очільник "Радикальної партій" Олег Ляшко розповів про "злий погляду" на нього президента Володимира Зеленського в день інавгурації 20 травня.

Про це Ляшко заявив 22 травня з трибуни Верховної Ради.

"Я хочу сказати українцям фразу, яку я сказав Зеленському, коли він йшов після інавгурації, і вся країна, весь світ це побачив. Його реакцію і його злий погляд на мене. Знаєте чому? Тому що я йому сказав: Володимире, погано почав, – погано кінчиш!", - розповів Ляшко.

 
ФОТО: УНІАН

Також він назвав кадрові рішення Зеленського та перші законотворчі ініціативи "узурпацією влади".

До того Ляшко порівняв дії Зеленського з першими діями президента-втікача Віктора Януковича.

Крім того Ляшко заявив, що його партія буде брати участь у виборах до парламенту, які, за указом Зеленського, мають відбутися 21 липня.  

 
ФОТО: УНІАН

Фото Зеленського і Ляшка спричинило бурхливу реакцію в соцмережах.

Нагадаємо:

  • 20 травня під час інавгурації Зеленського у Верховній Раді Ляшко перебив промову президента, коли той перейшов на російську мову.
  • Зеленський відповів, що проблема в таких як Ляшко, які розділяють українців.
  • 21 травня в Адміністрацію президента на зустріч голів фракцій з президентом Ляшко приїхав на велосипеді. Ляшко влаштував шоу в АП, зокрема, він ввімкнув онлайн-трансляцію, де планував показати консультації парламентських фракцій з Володимиром Зеленським, але охорона змусила його вимкнути телефон.

Альона Мазуренко, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Зеленський Ляшко інавгурація президент


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Рада провалила закони Зеленського про вибори 22 травня 2019, 14:11
Опублікували виборчий закон Зеленського, у нардепів є альтернатива 22 травня 2019, 14:03
Парубій: Рекомендую президенту не шукати шляхів капітуляції перед Росією 22 травня 2019, 12:48
Усі новини
Головні новини
У Зеленського кажуть, що Богдан не підпадає під люстрацію. За законом – підпадає
Представник Зеленського у Раді: Думаю, ще будуть консультації
Чотири нардепи офіційно вийшли з фракції БПП
Рада провалила закони Зеленського про вибори
Усі новини
соцмережі

Чому те, що ви публікуєте в соцмережах, може перешкодити вам отримати кредит

здоров'я

Втрачаєте свідомість? 5 причин не бігти одразу до лікаря

Лайфхаки

10 порад, що допоможуть зробити підробіток ефективнішим