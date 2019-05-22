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Ляшко розповів про "злий погляд" Зеленського

Середа, 22 травня 2019, 13:53

Очільник "Радикальної партій" Олег Ляшко розповів про "злий погляду" на нього президента Володимира Зеленського в день інавгурації 20 травня.

Про це Ляшко заявив 22 травня з трибуни Верховної Ради.

"Я хочу сказати українцям фразу, яку я сказав Зеленському, коли він йшов після інавгурації, і вся країна, весь світ це побачив. Його реакцію і його злий погляд на мене. Знаєте чому? Тому що я йому сказав: Володимире, погано почав, – погано кінчиш!", - розповів Ляшко.

 
ФОТО: УНІАН

Також він назвав кадрові рішення Зеленського та перші законотворчі ініціативи "узурпацією влади".

До того Ляшко порівняв дії Зеленського з першими діями президента-втікача Віктора Януковича.

Крім того Ляшко заявив, що його партія буде брати участь у виборах до парламенту, які, за указом Зеленського, мають відбутися 21 липня.  

 
ФОТО: Єфрем Лукацький

Фото Зеленського і Ляшка спричинило бурхливу реакцію в соцмережах.

Нагадаємо:

  • 20 травня під час інавгурації Зеленського у Верховній Раді Ляшко перебив промову президента, коли той перейшов на російську мову.
  • Зеленський відповів, що проблема в таких як Ляшко, які розділяють українців.
  • 21 травня в Адміністрацію президента на зустріч голів фракцій з президентом Ляшко приїхав на велосипеді. Ляшко влаштував шоу в АП, зокрема, він ввімкнув онлайн-трансляцію, де планував показати консультації парламентських фракцій з Володимиром Зеленським, але охорона змусила його вимкнути телефон.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийЛяшко Олегінавгураціяпрезидент
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