Ляшко розповів про "злий погляд" Зеленського
Очільник "Радикальної партій" Олег Ляшко розповів про "злий погляду" на нього президента Володимира Зеленського в день інавгурації 20 травня.
Про це Ляшко заявив 22 травня з трибуни Верховної Ради.
"Я хочу сказати українцям фразу, яку я сказав Зеленському, коли він йшов після інавгурації, і вся країна, весь світ це побачив. Його реакцію і його злий погляд на мене. Знаєте чому? Тому що я йому сказав: Володимире, погано почав, – погано кінчиш!", - розповів Ляшко.
Також він назвав кадрові рішення Зеленського та перші законотворчі ініціативи "узурпацією влади".
До того Ляшко порівняв дії Зеленського з першими діями президента-втікача Віктора Януковича.
Крім того Ляшко заявив, що його партія буде брати участь у виборах до парламенту, які, за указом Зеленського, мають відбутися 21 липня.
Фото Зеленського і Ляшка спричинило бурхливу реакцію в соцмережах.
Нагадаємо:
- 20 травня під час інавгурації Зеленського у Верховній Раді Ляшко перебив промову президента, коли той перейшов на російську мову.
- Зеленський відповів, що проблема в таких як Ляшко, які розділяють українців.
- 21 травня в Адміністрацію президента на зустріч голів фракцій з президентом Ляшко приїхав на велосипеді. Ляшко влаштував шоу в АП, зокрема, він ввімкнув онлайн-трансляцію, де планував показати консультації парламентських фракцій з Володимиром Зеленським, але охорона змусила його вимкнути телефон.