Ляшко рассказал о "злом взгляде" Зеленского

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Среда, 22 мая 2019, 13:53

Глава "Радикальной партии" Олег Ляшко рассказал о "злом взгляде" на него президента Владимира Зеленского в день инаугурации 20 мая.

Об этом Ляшко заявил 22 мая с трибуны Верховной Рады.

"Я хочу сказать украинцам фразу, которую я сказал Зеленскому, когда он шел после инаугурации, и вся страна, весь мир это увидел. Его реакцию и его злой взгляд на меня. Знаете почему? Потому что я ему сказал: Владимир, плохо начал, - плохо кончишь!", - рассказал Ляшко.

 
фото: УНИАН

Также он назвал кадровые решения Зеленского и первые законотворческие инициативы "узурпацией власти".

До этого Ляшко сравнил действия Зеленского с первыми действиями президента-беглеца Виктора Януковича.

Кроме того Ляшко заявил, что его партия будет участвовать в выборах в парламент, которые, по указу Зеленского, должны состояться 21 июля.

 
ФОТО: УНИАН

Фото Зеленского и Ляшко произвело бурную реакцию в соцсетях.

Напомним:

  • 20 мая во время инаугурации Зеленского в Верховной Раде Ляшко перебил речь президента, когда тот перешел на русский язык.
  • Зеленский ответил, что проблема в таких как Ляшко, которые разделяют украинцев.
  • 21 мая в Администрацию президента на встречу глав фракций с президентом Ляшко приехал на велосипеде. Ляшко устроил шоу в АП, в частности, он включил онлайн-трансляцию, где планировал показать консультации парламентских фракций с Владимиром Зеленским, но охрана заставила его выключить телефон.

Алена Мазуренко, УП

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Темы: Зеленский Ляшко инаугурация президент


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