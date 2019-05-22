Ляшко рассказал о "злом взгляде" Зеленского
Глава "Радикальной партии" Олег Ляшко рассказал о "злом взгляде" на него президента Владимира Зеленского в день инаугурации 20 мая.
Об этом Ляшко заявил 22 мая с трибуны Верховной Рады.
"Я хочу сказать украинцам фразу, которую я сказал Зеленскому, когда он шел после инаугурации, и вся страна, весь мир это увидел. Его реакцию и его злой взгляд на меня. Знаете почему? Потому что я ему сказал: Владимир, плохо начал, - плохо кончишь!", - рассказал Ляшко.
Также он назвал кадровые решения Зеленского и первые законотворческие инициативы "узурпацией власти".
До этого Ляшко сравнил действия Зеленского с первыми действиями президента-беглеца Виктора Януковича.
Кроме того Ляшко заявил, что его партия будет участвовать в выборах в парламент, которые, по указу Зеленского, должны состояться 21 июля.
Фото Зеленского и Ляшко произвело бурную реакцию в соцсетях.
Напомним:
- 20 мая во время инаугурации Зеленского в Верховной Раде Ляшко перебил речь президента, когда тот перешел на русский язык.
- Зеленский ответил, что проблема в таких как Ляшко, которые разделяют украинцев.
- 21 мая в Администрацию президента на встречу глав фракций с президентом Ляшко приехал на велосипеде. Ляшко устроил шоу в АП, в частности, он включил онлайн-трансляцию, где планировал показать консультации парламентских фракций с Владимиром Зеленским, но охрана заставила его выключить телефон.