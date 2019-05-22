Епіфаній vs Філарет: українці назвали кращого керівника української церкви

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Середа, 22 травня 2019, 14:13

Понад 36% опитаних українців вважають, що обраний главою Православної церкви України митрополит Епіфаній є найкращою кандидатурою на цю посаду.

Про це йдеться у результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Так, зазначається, що призначення Епіфанія підтримують 36,5% респондентів. Найбільше його підтримують на Заході, Півдні і у Центрі.

Разом з тим 15,5% опитаних вважають, що главою ПЦУ треба було б обрати почесного патріарха Філарета, а 45,8% не змогли визначитися з відповіддю.

 
інфографіка КМІС

Щодо думки окремих конфесій, то у Православній церкві кандидатуру митрополита Епіфанія вважають найкращою 47,7% опитаних, в УПЦ МП та Православній церкві (без конфесії) по 18%, у Греко-католицькій церкві - 51,4% і серед атеїстів - 17,4%.

Філарета відповідно підтримують 16,3% у ПЦУ, 21,5% - в УПЦ МП, 13,2% - у Православній церкві (без конфесії), 10,1% - у Греко-католицькій церкві та 11,1% - серед атеїстів.

 
інфографіка КМІС

Щодо ставлення до окремих церковних діячів, то 42,3% опитаних українців позитивно відносяться до Епіфанія, 39,1% - нейтрально, 5% - негативно.

До почесного патріарха Філарета позитивно ставляться 44,1% респондентів, а 35,1% - нейтрально, 8,2% - негативно.

 
інфографіка КМІС

Повідомляється, що всеукраїнське опитування було проведено з 12 по 18 травня 2019 року, методом телефонного інтерв'ю. Опитано 1200 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн–ефекту) не перевищує: 2,9% для показників близьких до 50%, 2,5% — для показників близьких до 25%, 1,9% — для показників близьких до 10%, 1,3% — для показників близьких до 5%, 0,6% — для показників близьких до 1% .

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Нагадаємо:

  • 15 грудня 2018 року українські церкви об’єдналися у єдину Православну церкву України, її очолив митрополит Епіфаній. Представники РПЦ (УПЦ МП) переважно відмовилися визнати її, але окремі парафії переходять до ПЦУ.
  • 5 січня 2019 року у Стамбулі було підписано Томос про автокефалію української церкви, 6 січня патріарх Варфоломій передав його Епіфанію.
  • На початку травня Філарет заявляв, що УПЦ КП не ліквідована, та направив майже усім єпископам ПЦУ запрошення на зустріч на бланках неіснуючого Київського патріархату.
  • На сайті колишньої УПЦ КП було оприлюднене різке звернення Філарета до Епіфанія та запрошення його на святкування пам’яті святого священномученика Макарія, також на бланку Київського патріархату.
  • У відповідь на заяву Філарета у Міністерстві культури заявили, що Українська православна церква Київського патріархату припинила існування й увійшла до Православної церкви України.
  • 12 травня Філарет заявив, що допускає поділ Православної церкви України. Він також стверджував, що, як і предстоятель ПЦУ, уповноважений скликати Собор.
  • Пізніше він дав прес-конференцію, на якій звинуватив Епіфаній у тому, що він намагався усунути його від служіння, що не Епіфаній керує ПЦУ, а ним керують.
  • Крім того, за словами Філарета, предстоятель ПЦУ уникає спілкування з ним.
  • У свою чергу предстоятель помісної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що звинувачення почесного патріарха Філарета неправдиві.

Українська правда

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Теми: церква Епіфаній Філарет


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