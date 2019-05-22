Епіфаній vs Філарет: українці назвали кращого керівника української церкви

Понад 36% опитаних українців вважають, що обраний главою Православної церкви України митрополит Епіфаній є найкращою кандидатурою на цю посаду.

Про це йдеться у результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Так, зазначається, що призначення Епіфанія підтримують 36,5% респондентів. Найбільше його підтримують на Заході, Півдні і у Центрі.

Разом з тим 15,5% опитаних вважають, що главою ПЦУ треба було б обрати почесного патріарха Філарета, а 45,8% не змогли визначитися з відповіддю.

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Щодо думки окремих конфесій, то у Православній церкві кандидатуру митрополита Епіфанія вважають найкращою 47,7% опитаних, в УПЦ МП та Православній церкві (без конфесії) по 18%, у Греко-католицькій церкві - 51,4% і серед атеїстів - 17,4%.

Філарета відповідно підтримують 16,3% у ПЦУ, 21,5% - в УПЦ МП, 13,2% - у Православній церкві (без конфесії), 10,1% - у Греко-католицькій церкві та 11,1% - серед атеїстів.

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Щодо ставлення до окремих церковних діячів, то 42,3% опитаних українців позитивно відносяться до Епіфанія, 39,1% - нейтрально, 5% - негативно.

До почесного патріарха Філарета позитивно ставляться 44,1% респондентів, а 35,1% - нейтрально, 8,2% - негативно.

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Повідомляється, що всеукраїнське опитування було проведено з 12 по 18 травня 2019 року, методом телефонного інтерв'ю. Опитано 1200 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн–ефекту) не перевищує: 2,9% для показників близьких до 50%, 2,5% — для показників близьких до 25%, 1,9% — для показників близьких до 10%, 1,3% — для показників близьких до 5%, 0,6% — для показників близьких до 1% .

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