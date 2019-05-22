Епифаний vs Филарет: украинцы назвали лучшего руководителя украинской церкви

Более 36% опрошенных украинцев считают, что избранный главой Православной церкви Украины митрополит Епифаний является лучшей кандидатурой на эту должность.

Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии.

Так, отмечается, что назначение Епифания поддерживают 36,5% респондентов. Больше всего его поддерживают на Западе, Юге и в Центре.

Вместе с тем 15,5% опрошенных считают, что главой ПЦУ надо было бы выбрать почетного патриарха Филарета, а 45,8% не смогли определиться с ответом.

инфографика КМИС

Что касается мнения отдельных конфессий, то в Православной церкви кандидатуру митрополита Епифания считают лучшей 47,7% опрошенных, в УПЦ МП и Православной церкви (без конфессии) по 18%, в Греко-католической церкви - 51,4% и среди атеистов - 17 4%.

Филарета соответственно поддерживают 16,3% в ПЦУ, 21,5% - в УПЦ МП, 13,2% - в православной церкви (без конфессии), 10,1% - в Греко-католической церкви и 11,1% - среди атеистов.

инфографика КМИС

Что касается отношения к отдельным церковным деятелям, то 42,3% опрошенных украинцев положительно относятся к Епифанию, 39,1% - нейтрально, 5% - отрицательно.

К почетному патриарху Филарету положительно относятся 44,1% респондентов, а 35,1% - нейтрально, 8,2% - отрицательно.

инфографика КМИС

Сообщается, что всеукраинский опрос был проведен с 12 по 18 мая 2019 года, методом телефонного интервью. Опрошено 1200 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% для показателей близких к 50%, 2,5% - для показателей близких к 25%, 1,9% - для показателей близких до 10%, 1,3% - для показателей близких к 5%, 0,6% - для показателей близких к 1%.

Читайте также: Отцы и дети. Почему ссорятся патриарх Филарет и митрополит Епифаний

Напомним: