Епифаний vs Филарет: украинцы назвали лучшего руководителя украинской церкви
Более 36% опрошенных украинцев считают, что избранный главой Православной церкви Украины митрополит Епифаний является лучшей кандидатурой на эту должность.
Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии.
Так, отмечается, что назначение Епифания поддерживают 36,5% респондентов. Больше всего его поддерживают на Западе, Юге и в Центре.
Вместе с тем 15,5% опрошенных считают, что главой ПЦУ надо было бы выбрать почетного патриарха Филарета, а 45,8% не смогли определиться с ответом.
Что касается мнения отдельных конфессий, то в Православной церкви кандидатуру митрополита Епифания считают лучшей 47,7% опрошенных, в УПЦ МП и Православной церкви (без конфессии) по 18%, в Греко-католической церкви - 51,4% и среди атеистов - 17 4%.
Филарета соответственно поддерживают 16,3% в ПЦУ, 21,5% - в УПЦ МП, 13,2% - в православной церкви (без конфессии), 10,1% - в Греко-католической церкви и 11,1% - среди атеистов.
Что касается отношения к отдельным церковным деятелям, то 42,3% опрошенных украинцев положительно относятся к Епифанию, 39,1% - нейтрально, 5% - отрицательно.
К почетному патриарху Филарету положительно относятся 44,1% респондентов, а 35,1% - нейтрально, 8,2% - отрицательно.
Сообщается, что всеукраинский опрос был проведен с 12 по 18 мая 2019 года, методом телефонного интервью. Опрошено 1200 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет.
В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% для показателей близких к 50%, 2,5% - для показателей близких к 25%, 1,9% - для показателей близких до 10%, 1,3% - для показателей близких к 5%, 0,6% - для показателей близких к 1%.
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Напомним:
- 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Епифаний. Представители РПЦ (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.
- 5 января 2019 года в Стамбуле был подписан Томос об автокефалии Украинской церкви, 6 января патриарх Варфоломей передал его Епифанию.
- В начале мая Филарет заявлял, что УПЦ КП не ликвидирована, и направил почти всем епископам ПЦУ приглашение на встречу на бланках несуществующего Киевского патриархата.
- На сайте бывшей УПЦ КП было обнародовано резкое обращение Филарета к Епифанию и приглашение его на празднование памяти священномученика Макария, также на бланке Киевского патриархата.
- В ответ на заявление Филарета в Министерстве культуры заявили, что Украинская православная церковь Киевского патриархата прекратила существование и вошла в состав Православной церкви Украины.
- 12 мая Филарет заявил, что допускает разделение Православной церкви Украины. Он также утверждал, что, как и предстоятель ПЦУ, уполномочен созывать Собор.
- Позже он дал пресс-конференцию, на которой обвинил Епифания в том, что он пытался отстранить его от служения, и что не Епифаний руководит ПЦУ, а им управляют.
- Кроме того, по словам Филарета, предстоятель ПЦУ избегает общения с ним.
- В свою очередь предстоятель поместной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что обвинения почетного патриарха Филарета неправдивые.