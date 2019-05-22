Зеленский дал должность Данилюку — СМИ
Среда, 22 мая 2019, 16:07
Заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка заявил, что Владимир Зеленский назначил экс-министра финансов Александра Данилюка Секретарем Совета национальной безопасности и обороны.
Об этом сообщает LIGA.net.
"Этот вопрос уже решен. Указ уже подписан", - сказал он.
По его словам, указ о назначении Данилюка будет опубликован в ближайшее время, возможно, до конца дня, 22 мая.
Сейчас документ на сайте АП не опубликован.
Сообщается, что Данилюк представлял Зеленского на переговорах с Международным валютным фондом (МВФ).
Напомним:
- Ранее глава Администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что кандидатуру Александра Данилюка рассматривают на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
- Александр Турчинов подал заявление об отставке 17 мая. Он связал такое решение с прекращением полномочий президента Петра Порошенко. Позже Порошенко уволил Турчинова с должности секретаря СНБО.