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Зеленский дал должность Данилюку — СМИ

Среда, 22 мая 2019, 16:07
Зеленский дал должность Данилюку — СМИ

Заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка заявил, что Владимир Зеленский назначил экс-министра финансов Александра Данилюка Секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщает LIGA.net.

"Этот вопрос уже решен. Указ уже подписан", - сказал он.

По его словам, указ о назначении Данилюка будет опубликован в ближайшее время, возможно, до конца дня, 22 мая.

Сейчас документ на сайте АП не опубликован.

Сообщается, что Данилюк представлял Зеленского на переговорах с Международным валютным фондом (МВФ).

Напомним:

  • Ранее глава Администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что кандидатуру Александра Данилюка рассматривают на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
  • Александр Турчинов подал заявление об отставке 17 мая. Он связал такое решение с прекращением полномочий президента Петра Порошенко. Позже Порошенко уволил Турчинова с должности секретаря СНБО.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийпрезидентАлександр ДанилюкСНБО
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