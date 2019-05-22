Зеленский дал должность Данилюку — АП

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Среда, 22 мая 2019, 16:07

Заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка заявил, что Владимир Зеленский назначил экс-министра финансов Александра Данилюка Секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщает LIGA.net.

"Этот вопрос уже решен. Указ уже подписан", - сказал он.

По его словам, указ о назначении Данилюка будет опубликован в ближайшее время, возможно даже до конца сегодняшнего дня.

Сейчас документ на сайте АП не опубликован.

Сообщается, что Данилюк представлял Зеленского на переговорах с Международным валютным фондом (МВФ).

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Темы: Зеленский президент Данилюк СНБО


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