Порошенко звільнив Турчинова

"Звільнити Турчинова Олександра Валентиновича з посади Секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в указі.

Відповідний указ від 19 травня опубліковано на сайті президента.

Українська правда

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