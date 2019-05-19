Порошенко звільнив Турчинова

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Неділя, 19 травня 2019, 22:11

Президент Петро Порошенко звільнив Олександра Турчинова з посади секретаря РНБО.

Відповідний указ від 19 травня опубліковано на сайті президента.

"Звільнити Турчинова Олександра Валентиновича з посади Секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в указі.

Нагадаємо:

  • Турчинов подав заяву про відставку 17 травня. Він пов’язує таке рішення з припиненням повноважень чинного президента Петра Порошенка.

Українська правда

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Теми: Порошенко Турчинов


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