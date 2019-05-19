Порошенко звільнив Турчинова
Президент Петро Порошенко звільнив Олександра Турчинова з посади секретаря РНБО.
Відповідний указ від 19 травня опубліковано на сайті президента.
"Звільнити Турчинова Олександра Валентиновича з посади Секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в указі.
Нагадаємо:
- Турчинов подав заяву про відставку 17 травня. Він пов’язує таке рішення з припиненням повноважень чинного президента Петра Порошенка.
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