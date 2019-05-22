Порошенко порадив Зеленському розвіяти чутки про капітуляцію перед РФ
П’ятий президент Петро Порошенко порадив команді діючого глави держави Володимира Зеленського якнайшвидше розвіяти чутки про капітуляцію перед Росією.
Про це Порошенко заявив журналістам на Книжковому арсеналі.
"Я був неприємно здивований абсолютно дивною позицією щодо того, що так звані "мирні угоди" з Росією, ми маємо вирішувати шляхом референдуму. В країні є побоювання, що це може бути капітуляція, а ніяка не мирна угода і на сьогоднішній день я би дуже радив команді нового президента терміново розвіяти ці чутки", - зазначив екс-президент.
На його думку, заяви про можливий референдум голови Адміністрації президента Зеленського Андрія Богдана щодо мирних угод з РФ "були або невдалим експромтом або свідомим кроком, який дуже загрожує суверенітету і територіальній цілісності нашої держави".
"Я впевнений у тому, що треба зберігати позиції, які були напрацьовані за ці 5 років. Україна понад усе, Росія агресор, санкції проти Росії, якщо вона не прибере окупаційні війська з нашої території, мають бути непорушні і світова солідарність навколо України має бути міцною, як при Порошенку", - підсумував він.
Нагадаємо:
- 21 травня новопризначений голова Адміністрації президента Володимира Зеленського Андрій Богдан в ефірі "112-Україна" зазначив, що допускає проведення референдуму щодо мирних угод з Росією.
- "Кінцеве рішення, якщо воно буде неоднозначно сприйняте суспільством… може бути винесене на референдум, щоби не якийсь політик приймав рішення, яке розколює суспільство, а щоб сам народ, саме суспільство прийняло таке рішення чи підходять ті, чи інші домовленості", - заявив Богдан.
- Він додав, що команда президента змушена шукати компроміси.
- Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль вважає референдум про відносини з Росією внутрішньою справою України, а Москва чекає від Києва конкретних кроків щодо поліпшення відносин.
- Спікер Верховної Ради Андрій Парубій порадив команді шостого президента України Володимира Зеленського не шукати капітуляції перед російським агресором.