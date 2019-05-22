Парубій: Рекомендую президенту не шукати шляхів капітуляції перед Росією
Спікер Верховної Ради Андрій Парубій радить команді шостого президента України Володимира Зеленського не шукати капітуляції перед російським агресором.
Про це він сказав, відкриваючи позачергове засідання парламенту у середу.
Парубій нагадав, що 22 травня виповнюється 140 років від дня народження головного отамана військ і флоту УНР Симона Петлюри, а 23 травня українці будуть відзначати День героїв (неофіційне свято, встановлене на честь борців за волю України –ред). У цей день 38-го року більшовицький агент убив у Роттердамі провідника ОУН Євгена Коновальця.
"Ні Петлюра, ні Коновалець ніколи не запропонували би українцям референдум про примирення з Росією. Ці люди боролися з Росією воювали за Україну. Рекомендую президенту і його команді добре вивчити уроки української історії і не шукати шляхів капітуляції перед Росією", – сказав Парубій.
Спікер нагадав про ще одну трагічну дату з новітньої історії російської агресії – 5ту річницю трагічного бою під Волновахою Донецької області.
"Для тих, хто пропонує помиритися з Росією, нагадаю: 22 травня 2014 року біля української Волновахи росіяни жорстоко і цинічно розстріляли колону української 51-ї бригади. 18 українців тоді трагічно загинули. Не допустимо, щоб життя тисяч українців були віддані намарно", – сказав Парубій.
Нагадаємо:
- 21 травня новопризначений голова Адміністрації президента Володимира Зеленського Андрій Богдан в ефірі "112-Україна" зазначив, що допускає проведення референдуму щодо мирних угод з Росією.
- "Кінцеве рішення, якщо воно буде неоднозначно сприйняте суспільством… може бути винесене на референдум, щоби не якийсь політик приймав рішення, яке розколює суспільство, а щоб сам народ, саме суспільство прийняло таке рішення чи підходять ті, чи інші домовленості", - заявив Богдан.
- Він додав, що команда президента змушена шукати компроміси.
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