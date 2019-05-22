Парубій: Рекомендую президенту не шукати шляхів капітуляції перед Росією

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Середа, 22 травня 2019, 12:48

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій радить команді шостого президента України Володимира Зеленського не шукати капітуляції перед російським агресором.

Про це він сказав, відкриваючи позачергове засідання парламенту у середу.

Парубій нагадав, що 22 травня виповнюється 140 років від дня народження головного отамана військ і флоту УНР Симона Петлюри, а 23 травня українці будуть відзначати День героїв (неофіційне свято, встановлене на честь борців за волю України –ред). У цей день 38-го року більшовицький агент убив у Роттердамі провідника ОУН Євгена Коновальця.

"Ні Петлюра, ні Коновалець ніколи не запропонували би українцям референдум про примирення з Росією. Ці люди боролися з Росією воювали за Україну. Рекомендую президенту і його команді добре вивчити уроки української історії і не шукати шляхів капітуляції перед Росією", – сказав Парубій.

Спікер нагадав про ще одну трагічну дату з новітньої історії російської агресії – 5ту річницю трагічного бою під Волновахою Донецької області.

"Для тих, хто пропонує помиритися з Росією, нагадаю: 22 травня 2014 року біля української Волновахи росіяни жорстоко і цинічно розстріляли колону української 51-ї бригади. 18 українців тоді трагічно загинули. Не допустимо, щоб життя тисяч українців були віддані намарно", – сказав Парубій.

Нагадаємо:

  • 21 травня новопризначений голова Адміністрації президента Володимира Зеленського Андрій Богдан в ефірі "112-Україна" зазначив, що допускає проведення референдуму щодо мирних угод з Росією.
  • "Кінцеве рішення, якщо воно буде неоднозначно сприйняте суспільством… може бути винесене на референдум, щоби не якийсь політик приймав рішення, яке розколює суспільство, а щоб сам народ, саме суспільство прийняло таке рішення чи підходять ті, чи інші домовленості", - заявив Богдан.
  • Він додав, що команда президента змушена шукати компроміси.

Валентина Романенко, УП

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Теми: Зеленський Парубій історія Росія


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