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Порошенко каже, що справи проти нього відкривають за скаргами ворогів України

Середа, 22 травня 2019, 19:04

Колишній президент Петро Порошенко вважає, що кримінальні справи проти нього порушують за скаргами "ворогів України".

Про це він сказав журналістам під час відвідування фестивалю "Книжковий Арсенал".

"Це є ознака початку парламентської виборчої кампанії. Я дуже уважно слідкую за тими звинуваченнями, які йдуть не від моїх ворогів, а від ворогів України", – заявив Порошенко.

Він називає справи проти себе "політичним переслідуванням".

"Якщо подається скарга в слідчі органи на те, що українські військові кораблі, які йшли боронити Азовське узбережжя Маріуполя в рамках рутинної ротації, є провокацією проти Російської Федерації,  це спроба перекласти відповідальність з Російської Федерації, країни-агресора… на владу України… Я готовий відповідати за це", – стверджує 5-тий президент.

Він також запевняє, що готовий відповідати за свої дії щодо отримання Україною томосу, бо "це був правильний рішучий крок".

За словами Порошенко, "політичний діяч з п’ятої колони" поскаржився, що президент нібито вчинив тиск для отримання томосу.

"Коли намагаються звинуватити в тому, що в 2014 році після 10-денного режиму одностороннього припинення вогню, коли по нашим військам вели вогонь з усіх засобів… і я тоді віддав наказ на контрнаступ, і в результаті цього контрнаступу ми звільнили дві третини окупованого Донбасу. І це був "злочин" проти України. Я готовий нести відповідальність за цей "злочин", – додав попередній очільник держави.

Водночас, Порошенко не прокоментував провадження, відкрите проти нього Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою через можливі енергетичні оборудки.

Нагадаємо:

  • 22 травня, після зустрічі керівника САП Назара Холодницького та екс-власника компанії "Енергомережа" Дмитра Крючкова правоохоронці почали розслідувати правомірність дій Порошенка.
  • Крім того, 21 травня Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом можливої державної зради Порошенка за заявою екс-заступника глави Адміністрації колишнього президента Віктора Януковича Андрія Портнова.

Соня Лукашова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Порошенко
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