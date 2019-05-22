Порошенко каже, що справи проти нього відкривають за скаргами ворогів України
Колишній президент Петро Порошенко вважає, що кримінальні справи проти нього порушують за скаргами "ворогів України".
Про це він сказав журналістам під час відвідування фестивалю "Книжковий Арсенал".
"Це є ознака початку парламентської виборчої кампанії. Я дуже уважно слідкую за тими звинуваченнями, які йдуть не від моїх ворогів, а від ворогів України", – заявив Порошенко.
Він називає справи проти себе "політичним переслідуванням".
"Якщо подається скарга в слідчі органи на те, що українські військові кораблі, які йшли боронити Азовське узбережжя Маріуполя в рамках рутинної ротації, є провокацією проти Російської Федерації, це спроба перекласти відповідальність з Російської Федерації, країни-агресора… на владу України… Я готовий відповідати за це", – стверджує 5-тий президент.
Він також запевняє, що готовий відповідати за свої дії щодо отримання Україною томосу, бо "це був правильний рішучий крок".
За словами Порошенко, "політичний діяч з п’ятої колони" поскаржився, що президент нібито вчинив тиск для отримання томосу.
"Коли намагаються звинуватити в тому, що в 2014 році після 10-денного режиму одностороннього припинення вогню, коли по нашим військам вели вогонь з усіх засобів… і я тоді віддав наказ на контрнаступ, і в результаті цього контрнаступу ми звільнили дві третини окупованого Донбасу. І це був "злочин" проти України. Я готовий нести відповідальність за цей "злочин", – додав попередній очільник держави.
Водночас, Порошенко не прокоментував провадження, відкрите проти нього Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою через можливі енергетичні оборудки.
Нагадаємо:
- 22 травня, після зустрічі керівника САП Назара Холодницького та екс-власника компанії "Енергомережа" Дмитра Крючкова правоохоронці почали розслідувати правомірність дій Порошенка.
- Крім того, 21 травня Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом можливої державної зради Порошенка за заявою екс-заступника глави Адміністрації колишнього президента Віктора Януковича Андрія Портнова.
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