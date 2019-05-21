ДБР розпочало розслідування щодо Порошенка за заявою Портнова
Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом можливої державної зради президента Петра Порошенка за заявою екс-заступника глави Адміністрації колишнього президента Віктора Януковича Андрія Портнова.
Про це повідомляє прес-служба бюро.
"Слідчі центрального апарату ДБР 21 травня за заявою Портнова внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо можливого вчинення службовими особами, які займають особливо відповідальне становище в органах державної влади України, кримінальних правопорушень", - йдеться в повідомленні.
Досудове розслідування проводиться за трьома статтями: ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи захоплення державної влади), ст. 111 (державна зрада) та 426-1 (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень) ККУ.
"Мова йде про події 25 листопада 2018 року, пов’язані зі здійсненням переходу корабельною групою ВМС ЗС України з Чорного до Азовського морів в районі Керченської протоки", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що розпочато досудове розслідування.
Нагадаємо:
- 19 травня екс-заступник глави адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов заявив про повернення в Україну.
- 20 травня Портнов заявив, що подав до Державного бюро розслідувань заяву із звинуваченням президента Петра Порошенка у скоєнні злочину.
- Стосовно Портнова українські правоохоронці розслідували кримінальне провадження за статтею "державна зрада". Генпрокуратура розшукувала Портнова за звинуваченням у причетності до масових вбивств активістів на Майдані у 2014 році.
- Прокуратура Криму перевіряла причетність Портнова до постанови Верховної Ради Криму під час початку окупації півострова.
- Портнов зняв обвинувачення через суд.
- Андрій Портнов був радником Віктора Януковича у 2011-2014 роках, заступником глави АП Януковича, членом Ради Нацбанку України. У 2005-2010 роках був головним юристом команди Юлії Тимошенко.
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