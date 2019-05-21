ДБР розпочало розслідування щодо Порошенка за заявою Портнова

Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом можливої державної зради президента Петра Порошенка за заявою екс-заступника глави Адміністрації колишнього президента Віктора Януковича Андрія Портнова.

Про це повідомляє прес-служба бюро.

"Слідчі центрального апарату ДБР 21 травня за заявою Портнова внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо можливого вчинення службовими особами, які займають особливо відповідальне становище в органах державної влади України, кримінальних правопорушень", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування проводиться за трьома статтями: ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи захоплення державної влади), ст. 111 (державна зрада) та 426-1 (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень) ККУ.

"Мова йде про події 25 листопада 2018 року, пов’язані зі здійсненням переходу корабельною групою ВМС ЗС України з Чорного до Азовського морів в районі Керченської протоки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що розпочато досудове розслідування.

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