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ДБР розпочало розслідування щодо Порошенка за заявою Портнова

Вівторок, 21 травня 2019, 12:49
ДБР розпочало розслідування щодо Порошенка за заявою Портнова

Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом можливої державної зради президента Петра Порошенка за заявою екс-заступника глави Адміністрації колишнього президента Віктора Януковича Андрія Портнова.

Про це повідомляє прес-служба бюро.  

"Слідчі центрального апарату ДБР 21 травня за заявою Портнова внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо можливого вчинення службовими особами, які займають особливо відповідальне становище в органах державної влади України, кримінальних правопорушень", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування проводиться за трьома статтями: ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи захоплення державної влади), ст. 111 (державна зрада) та 426-1 (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень) ККУ.

"Мова йде про події 25 листопада 2018 року, пов’язані зі здійсненням переходу корабельною групою ВМС ЗС України з Чорного до Азовського морів в районі Керченської протоки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що розпочато досудове розслідування.

Нагадаємо:

  • 19 травня екс-заступник глави адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов заявив про повернення в Україну.
  • 20 травня Портнов заявив, що подав до Державного бюро розслідувань заяву із звинуваченням президента Петра Порошенка у скоєнні злочину.
  • Стосовно Портнова українські правоохоронці розслідували кримінальне провадження за статтею "державна зрада". Генпрокуратура розшукувала Портнова за звинуваченням у причетності до масових вбивств активістів на Майдані у 2014 році.
  • Прокуратура Криму перевіряла причетність Портнова до постанови Верховної Ради Криму під час початку окупації півострова.
  • Портнов зняв обвинувачення через суд.
  • Андрій Портнов був радником Віктора Януковича у 2011-2014 роках, заступником глави АП Януковича, членом Ради Нацбанку України. У 2005-2010 роках був головним юристом команди Юлії Тимошенко. 

Українська правда
Теми: ДБРПорошенкоПортнов
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