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Порошенко говорит, что дела против него открывают по жалобам врагов Украины

Среда, 22 мая 2019, 19:04

Бывший президент Петр Порошенко считает, что уголовные дела против него возбуждают по жалобам "врагов Украины".

Об этом он сказал журналистам во время посещения фестиваля "Книжковий Арсенал".

"Это признак начала парламентской избирательной кампании. Я очень внимательно слежу за теми обвинениями, которые идут не от моих врагов, а от врагов Украины", – заявил Порошенко.

Он называет дела против себя "политическим преследованием".

"Если подается жалоба в следственные органы на то, что украинские военные корабли, которые шли защищать Азовское побережье Мариуполя в рамках рутинной ротации, является провокацией против Российской Федерации, это попытка переложить ответственность с Российской Федерации, страны-агрессора... на власть Украины... Я готов отвечать за это", – утверждает 5-й президент.

Он также уверяет, что готов отвечать за свои действия по получению Украиной томоса, потому что "это был правильный решительный шаг".

По словам Порошенко, "политический деятель из пятой колонны" пожаловался, что президент якобы совершил давление для получения томоса.

"Когда пытаются обвинить в том, что в 2014 году после 10-дневного режима одностороннего прекращения огня, когда по нашим войскам вели огонь из всех средств... и я тогда отдал приказ на контрнаступление, и в результате этого контрнаступления мы освободили две трети оккупированного Донбасса. И это был "преступление" против Украины. Я готов нести ответственность за это "преступление", – добавил предыдущий глава государства.

В то же время, Порошенко не прокомментировал производство, открытое против него Специализированной антикоррупционной прокуратурой из-за возможных энергетических махинаций.

Напомним:

  • 22 мая, после встречи руководителя САП Назара Холодницкого и экс-владельца компании "Енергомережа" Дмитрия Крючкова правоохранители начали расследовать правомерность действий Порошенко.
  • Кроме того, 21 мая Государственное бюро расследований начало предварительное расследование по факту возможной государственной измены Порошенко по заявлению экс-заместителя главы Администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

Соня Лукашова, УП
Темы: Порошенко
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