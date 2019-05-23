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Марчук: Росія "не знайшла" 80 полонених українців

Четвер, 23 травня 2019, 01:27
Марчук: Росія не знайшла 80 полонених українців

Зі списку із 107 українців, які перебувають в полоні, Росія "встановила" лише 27, про решту вона нібито нічого не знає.

Про це на своїй сторінці в facebook заявив Євген Марчук, який до 19 травня був представником України у Тристоронній контактній групі.

"Принцип обміну заручниками "всіх на всіх" Україна підтримує. Але що виходить: обмінялися списками. Ми передали "туди" по відповідній процедурі з участю ОБСЄ і Міжнародного Червоного хреста (МЧХ) детальний список на 107 осіб, про яких ми точно знаємо, що вони живі і навіть знаємо, де вони там перебувають. Але нам через якийсь час з того боку відповідають, що "вони" встановили тільки 27 осіб. А про інших наших 80 чоловік нічого не знають і вони їх не знайшли", - повідомив він.

"На мій погляд, це може бути пов’язано тільки з одним. Більшість із цих 80 наших могли бути піддані важким тортурам, і сліди цих тортур зразу ж видимі. А це Гаага. Інших причин я не бачу", – припустив Марчук.

"Чи, наприклад, інший прийом: представники ОРДЛО кожен раз включають до своїх списків на обмін "всіх на всіх" осіб, які вчинили особливо тяжкі злочини, які не мають жодного відношення до війни на Донбасі, а вчинили ці злочини під час подій на Майдані (спецназ "Беркута") чи 2 травня в Одесі, чи вчинили теракти в Харкові та Запоріжжі. Це тільки дуже маленька особливість процесу обміну заручниками. А з цим процесом тісно пов’язана ще і проблема з тими, що пропали безвісти. А це сотні осіб", – додав він.

Марчук зазначив, що все це стосується і принципу обміну "всіх встановлених на всіх встановлених". 

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Формула (не)обміну. Як політики торгують життями полонених українців

Нагадуємо:

  • Після перемоги у президентських виборах Володимир Зеленський заявив, що готовий до переговорів з президентом РФ Путіним та висловив сподівання, що на найближчій зустрічі у Нормандському форматі Росія продемонструє готовність до деескалації, погодившись на обмін "всіх на всіх". Без винятків".

Теми: полоненіРосія
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