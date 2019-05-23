Марчук: Россия "не нашла" 80 пленных украинцев

1820 просмотров
Четверг, 23 мая 2019, 01:27

Из списка из 107 украинцев, находящихся в плену, Россия "установила" только 27, об остальных она якобы ничего не знает.

Об этом на своей странице в facebook заявил Евгений Марчук, котрый до 19 мая был представителем Украины в Трехсторонний контактной группе.

"Принцип обмена заложниками "всех на всех" Украина поддерживает. Но что получается: обменялись списками. Мы передали "туда" по соответствующей процедуре при участии ОБСЕ и Международного Красного креста (МКК) подробный список на 107 человек, о которых мы точно знаем, что они живы и даже знаем, где они там находятся. Но нам через некоторое время с той стороны отвечают, что "они" установили только 27 человек. А о других наших 80 людях ничего не знают и они их не нашли", - сообщил он.

"На мой взгляд, это может быть связано только с одним. Большинство из этих 80 наших могли быть подвергнуты тяжелым пыткам, и следы этих пыток сразу же видны. А это Гаага. Других причин я не вижу", - предположил Марчук.

"Или, например, другой прием: представители ОРДЛО каждый раз включают в свои списки на обмен "всех на всех" лиц, совершивших особо тяжкие преступления, не имеющие никакого отношения к войне на Донбассе, а совершили эти преступления во время событий на Майдане (спецназ "Беркута") или 2 мая в Одессе, или совершили теракты в Харькове и Запорожье. Это только очень маленькая особенность процесса обмена заложниками. А с этим процессом тесно связана еще и проблема с пропавшими без вести. А это сотни человек", - добавил он.

Марчук отметил, что все это касается и принципа обмена "всех установленных на всех установленных".

Напоминаем:

  • После победы в президентских выборах Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом РФ Путиным и выразил надежду, что на ближайшей встречи в Нормандском формате Россия продемонстрирует готовность к деэскалации, согласившись на обмен "всех на всех". Без исключений".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: пленные Росcия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Морской трибунал ООН объявит решение о пленных украинских моряках 25 мая 21 мая 2019, 18:46
Госсекретарь США призвал РФ освободить украинских моряков 14 мая 2019, 21:25
Сломанные ребра и электрический ток: как в Донецке пытают украинских "шпионов" 14 мая 2019, 06:00
Все новости
Главные новости
Марчук: Россия "не нашла" 80 пленных украинцев
Саакашвили просит Зеленского вернуть ему гражданство
Зеленский призывает "зробити разом" депутатов, которые провалили его законы
Порошенко посоветовал Зеленскому развеять слухи о капитуляции перед РФ
Все новости
Опыт

Как найти работу. 10 советов от незрячих велосипедистов

соцсети

Почему то, что вы публикуете в соцсетях, может помешать вам получить кредит

здоровье

Как на организм действуют лекарства против головной боли

Поиск по сайту
Архив
Весь архів