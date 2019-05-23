Марчук: Россия "не нашла" 80 пленных украинцев

Из списка из 107 украинцев, находящихся в плену, Россия "установила" только 27, об остальных она якобы ничего не знает.

Об этом на своей странице в facebook заявил Евгений Марчук, котрый до 19 мая был представителем Украины в Трехсторонний контактной группе.

"Принцип обмена заложниками "всех на всех" Украина поддерживает. Но что получается: обменялись списками. Мы передали "туда" по соответствующей процедуре при участии ОБСЕ и Международного Красного креста (МКК) подробный список на 107 человек, о которых мы точно знаем, что они живы и даже знаем, где они там находятся. Но нам через некоторое время с той стороны отвечают, что "они" установили только 27 человек. А о других наших 80 людях ничего не знают и они их не нашли", - сообщил он.

"На мой взгляд, это может быть связано только с одним. Большинство из этих 80 наших могли быть подвергнуты тяжелым пыткам, и следы этих пыток сразу же видны. А это Гаага. Других причин я не вижу", - предположил Марчук.

"Или, например, другой прием: представители ОРДЛО каждый раз включают в свои списки на обмен "всех на всех" лиц, совершивших особо тяжкие преступления, не имеющие никакого отношения к войне на Донбассе, а совершили эти преступления во время событий на Майдане (спецназ "Беркута") или 2 мая в Одессе, или совершили теракты в Харькове и Запорожье. Это только очень маленькая особенность процесса обмена заложниками. А с этим процессом тесно связана еще и проблема с пропавшими без вести. А это сотни человек", - добавил он.

Марчук отметил, что все это касается и принципа обмена "всех установленных на всех установленных".

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