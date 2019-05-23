Абромавичус обговорив із Зеленським своє можливе призначення

Екс-міністр економічного розвитку Айварас Абромавичус під час візиту в Адміністрацію президента обговорював економічні перспективи країни та ситуацію з Кабінетом міністром.

Про це він заявив в ефірі "112 Україна".

"Обговорювали державні підприємства, і не тільки банки, що мають робити, як складеться ситуація щодо Кабміну, а також програми МВФ. Робочі питання, в тому числі кадрові, так як зараз призначаються заступники, обговорювали, кого могли призначити, що стосується економіки. Є багато варіантів", - розповів він.

Абромавічус зазначив, що у нього є кілька думок з приводу того, що він "міг би бути корисний для президента і країни", однак вони потребують обмірковування.

"У міністерстві зараз немає таких можливостей. У мене ніколи не було бажання працювати в АП, це по-перше. І по-друге, в парламенті, Верховній Раді", - підкреслив він.

"Тому, що залишається на користь держави – це державні підприємства і уряд. І от у цій парадигмі ми будемо далі працювати", - додав Абромавичус

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