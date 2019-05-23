Абромавичус обговорив із Зеленським своє можливе призначення
Екс-міністр економічного розвитку Айварас Абромавичус під час візиту в Адміністрацію президента обговорював економічні перспективи країни та ситуацію з Кабінетом міністром.
Про це він заявив в ефірі "112 Україна".
"Обговорювали державні підприємства, і не тільки банки, що мають робити, як складеться ситуація щодо Кабміну, а також програми МВФ. Робочі питання, в тому числі кадрові, так як зараз призначаються заступники, обговорювали, кого могли призначити, що стосується економіки. Є багато варіантів", - розповів він.
Абромавічус зазначив, що у нього є кілька думок з приводу того, що він "міг би бути корисний для президента і країни", однак вони потребують обмірковування.
"У міністерстві зараз немає таких можливостей. У мене ніколи не було бажання працювати в АП, це по-перше. І по-друге, в парламенті, Верховній Раді", - підкреслив він.
"Тому, що залишається на користь держави – це державні підприємства і уряд. І от у цій парадигмі ми будемо далі працювати", - додав Абромавичус
Нагадуємо:
- У 2014 році Айвараса Абромавичуса особисто запросив до команди президент України Петро Порошенко. Він надав йому українське громадянство й звернувся до фракції "Солідарність" з пропозицією висунути його на посаду міністра економічного розвитку й торгівлі.
- В лютому 2016 року міністр економіки Абромавичус заявив про свою відставку. Коли в нього запитали про причини, він сказав, що не хоче, аби на нього тисли окремі політики. Зокрема, тоді прозвучало прізвище Кононенка.
- Останній, за словами міністра, проти його волі намагався призначити йому заступником Андрія Пасішника. У ЗМІ потрапили скрін-шоти переписки Абромавичуса і Пасішника. "Мене запрошував до себе Кононенко. Сказав, що з прем'єром вони погодили", - написав Пасішник Абромавичусу.
- У 2019 Абромавичус працював у команді кандидата в президенти Володимира Зеленського в якості радника та експерта.