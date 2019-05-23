Абромавичус обсудил с Зеленским свое возможное назначение

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Четверг, 23 мая 2019, 02:52

Экс-министр экономического развития Айварас Абромавичус во время визита в Администрацию президента обсуждал экономические перспективы страны и ситуацию с Кабинетом министром.

Об этом он заявил в эфире "112 Украина".

"Обсуждали государственные предприятия, и не только банки, что должны делать, как сложится ситуация по Кабмину, а также программы МВФ. Рабочие вопросы, в том числе кадровые, так как сейчас назначаются заместители, обсуждали, кого могли назначить, что касается экономики. Есть много вариантов", - рассказал он.

Абромавичус отметил, что у него есть несколько мыслей по поводу того, что он "мог бы быть полезен для президента и страны", однако они требуют обдумывания.

"В министерстве сейчас нет таких возможностей. У меня никогда не было желания работать в АП, это во-первых. И во-вторых, в парламенте, Верховной Раде", - подчеркнул он.

"Потому, что остается в пользу государства - это государственные предприятия и правительство. И вот в этой парадигме мы будем дальше работать", - добавил Абромавичус.

Напоминаем:

  • Абромавичуса лично пригласил в команду президент Украины Петр Порошенко. Он предоставил ему украинское гражданство и обратился к фракции "Солидарность" с предложением выдвинуть его на должность министра экономического развития и торговли.
  • В феврале 2016 года министр экономики Абромавичус заявил о своей отставке. Когда у него спросили о причинах, он сказал, что не хочет, чтобы на него давили отдельные политики. В частности, тогда прозвучала фамилия Кононенко.
  • Последний, по словам министра, против его воли пытался назначить заместителем Андрея Пасишника. В СМИ попали скрин-шоты переписки Абромавичуса и Пасишника. "Меня приглашал к себе Кононенко. Сказал, что с премьером они согласовали", - написал Пасишник Абромавичусу.
  • В 2019 Абромавичус работал в команде кандидата в президенты Владимира Зеленского в качестве советника и эксперта.

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Темы: Зеленский Администрация президента


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