Абромавичус обсудил с Зеленским свое возможное назначение

Экс-министр экономического развития Айварас Абромавичус во время визита в Администрацию президента обсуждал экономические перспективы страны и ситуацию с Кабинетом министром.

Об этом он заявил в эфире "112 Украина".

"Обсуждали государственные предприятия, и не только банки, что должны делать, как сложится ситуация по Кабмину, а также программы МВФ. Рабочие вопросы, в том числе кадровые, так как сейчас назначаются заместители, обсуждали, кого могли назначить, что касается экономики. Есть много вариантов", - рассказал он.

Абромавичус отметил, что у него есть несколько мыслей по поводу того, что он "мог бы быть полезен для президента и страны", однако они требуют обдумывания.

"В министерстве сейчас нет таких возможностей. У меня никогда не было желания работать в АП, это во-первых. И во-вторых, в парламенте, Верховной Раде", - подчеркнул он.

"Потому, что остается в пользу государства - это государственные предприятия и правительство. И вот в этой парадигме мы будем дальше работать", - добавил Абромавичус.

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