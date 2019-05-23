Новопризначений Зеленським очільник армії анонсував кадрові зміни

Начальник генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил генерал-лейтенант Руслан Хомчак, якого напередодні призначив президент Володимир Зеленський, анонсував кадрові зміни у відомстві.

Про це він сказав після брифінгу 23 травня.

"Однозначно, що кадрові зміни будуть. Вони будуть націлені на краще", - сказав Хомчак.

"Я сьогодні починаю заслуховувати посадових осіб, командувачів, заступників, де ми будемо визначатися з внеском кожного і приймати рішення", - додав він.

За його словами, за результатами оцінки діяльності, результатом стану справ на ділянці відповідальності певного службовця будуть прийматися рішення.

Міністр оборони Степан Полторак, заявив, що Хомчак має великий досвід на командних посадах і зможе покращити якість виконання бойових завдань військовими.

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