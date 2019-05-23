Новопризначений Зеленським очільник армії анонсував кадрові зміни

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Четвер, 23 травня 2019, 10:50

Начальник генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил генерал-лейтенант Руслан Хомчак, якого напередодні призначив президент Володимир Зеленський, анонсував кадрові зміни у відомстві.

Про це він сказав після брифінгу 23 травня.

"Однозначно, що кадрові зміни будуть. Вони будуть націлені на краще", - сказав Хомчак.

"Я сьогодні починаю заслуховувати посадових осіб, командувачів, заступників, де ми будемо визначатися з внеском кожного і приймати рішення", - додав він.

За його словами, за результатами оцінки діяльності, результатом стану справ на ділянці відповідальності певного службовця будуть прийматися рішення.

Міністр оборони Степан Полторак, заявив, що Хомчак має великий досвід на командних посадах і зможе покращити якість виконання бойових завдань військовими.

Нагадаємо:

  • 21 травня президент Володимир Зеленський призначив начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних сил Руслана Хомчака.
  • Руслан Хомчак закінчив Московське загально-військове училище.
  • Брав участь у війні на Донбасі, у 2014 році він вирвався з оточення під Іловайськом.
  • З 2016 року Хомчак був начальником штабу сухопутних військ ЗСУ.

Українська правда

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Теми: Збройні сили Зеленський


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